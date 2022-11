Płaca minimalna 2023. Szykują się dwie rekordowe podwyżki. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa? [Wyliczenia]

Rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2023 roku

Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa: podwyżki będą rekordowe?

W styczniu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3 383 zł, czyli o 373 zł brutto[/b]. Następnie w lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona ponownie - do kwoty 3 450 zł brutto, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.