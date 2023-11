Planujesz iść na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku

Kontynuacja pracy czy emerytura - co wybrać?

Podstawowym pytaniem jest to, czy lepiej jest faktycznie przejść na emeryturę, czy też jeszcze kontynuować pracę. Obie opcje mają swoje zalety i, jeśli tylko na to pozwala zdrowie oraz jest taka potrzeba finansowa, najlepiej wybrać obie. Inaczej mówiąc, najlepiej pracować i pobierać świadczenia emerytalne. O tym, jak dotychczasowo wyglądało pracowanie na emeryturze pisaliśmy w osobnym artykule: Dorabianie do emerytury! Jakie są limity?

Ważne, kiedy przejdzie się na emeryturę

Chcąc przejść na emeryturę, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na termin, w którym złożymy wniosek. To bowiem ma realne przełożenie na wysokość świadczenia emerytalnego. Od podjętej przez nas decyzji wiele zależy. Co do zasady złożenie wniosku w ZUS jest możliwe dopiero po przekroczeniu wieku emerytalnego, czyli po dniu urodzin (dla kobiet są to 60. urodziny, dla mężczyzn 65. urodziny).