Planujesz przejść na emeryturę w 2023 roku? Najlepiej zrobić to w lutym! Ile na tym zyskamy?

Dlaczego warto wybrać luty 2023?

Emerytura pobierana od tego miesiąca będzie dla nas najkorzystniejsza z kilku powodów. Seniorzy w tym miesiącu skorzystają z opłacalnych tablic dalszego trwania życia, co ma wpływ na wysokość przyznawanego świadczenia. Co więcej, zaraz potem, w marcu nastąpi rekordowa waloryzacja świadczeń emerytalnych. Nawet osoby z niskimi świadczeniami otrzymają nawet o około 500 złotych więcej aniżeli wtedy, gdyby na emeryturę przeszli np. w kwietniu. Takie wyliczenia przedstawił Business Insider.

Na te zalety wskazuje ekspert

Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich luty 2023 jest idealnym momentem na przejście na emeryturę. W cytowanej przez Business Insider wypowiedzi zauważył on, że właśnie wtedy kapitał emerytalny zostanie objęty waloryzacją kwartalną, więc praktycznie od razu dojdzie do podwyższenia (zwaloryzowania) emerytury. Co więcej, w tym miesiącu obowiązują również korzystne z punktu widzenia wysokości emerytury tablice dalszego trwania życia. Co więcej, w kwietniu wypłacana jest trzynasta emerytura, więc senior, który przejdzie na emeryturę w lutym 2023, będzie mógł z niej skorzystać.

Kiedy jeszcze warto przejść na emeryturę?

Luty jest zdecydowanie korzystniejszy od np. kwietnia czy maja. Wskazuje się jednak na to, że w tym roku warto również rozważyć emeryturę od lipca 2023, choć tu nie ma jeszcze potwierdzenia tego. Obecnie pewne jest to, że korzystne jest wybranie emerytury od lutego 2023 roku.

Korzyści przejścia na emeryturę w lutym 2023

Dlaczego jeszcze warto przejść na świadczenie emerytalne w lutym 2023? Jest to korzystne, gdyż w takim przypadku składki na koncie ubezpieczonego będą jeszcze zwaloryzowane poprzez ostatnią waloryzację roczną, a także za pierwszy kwartał, co jest zwykle najwyższą waloryzacją roczną. Późniejsze przejście na emeryturę może być mniej korzystne z konkretnego powodu.

Zmiana średniego trwania życia - jak może wpłynąć na świadczenia?

Od 1 kwietnia 2023 roku zmienią się tablice średniego trwania życia. Im dłuższe jest przewidywane życie, tym niższa emerytura. Obecne tablice, funkcjonujące od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 są rekordowo korzystne (czyli niskie) dla wysokości świadczeń emerytalnych. Dlaczego w tym roku może dojść do wydłużenia średniej przewidywanej życia? Wynika to z faktu, że w 2022 roku pandemia COVID-19 miała niewielki wpływ na śmiertelność, a w 2021 roku z kolei znacząco na to wpływała. Dlatego też teraz przewiduje się wydłużenie średniego dalszego trwania życia od 1 kwietnia 2023 - to zaś oznaczać będzie nawet 6-7-procentowe obniżenie świadczeń. Należy pamiętać, że obniżka nie działa jednak na przyznane już świadczenia, więc przejście na emeryturę w lutym będzie dodatkowo korzystne.