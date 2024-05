"Plaster" w CSW: święto sztuki dizajnerskiej w toruńskiej galerii

Jak co roku w maju, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu staje się centrum designu - prezentowane w nim jest to, co najlepsze w sztuce grafiki projektowej. Okazją ku temu jest Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej "Plaster". W tym roku został zorganizowany po raz piętnasty,

"Plaster" w Toruniu: to efekt kombinacji ze słowami "plakat" i "poster"

"Plaster" to kombinacja słów "plakat" i "poster". Festiwal ukazuje typografię i plakat jako dziedziny sztuki bardzo aktywnie podążające za nowoczesną technologią, przełamujące stereotypy i obowiązujące konwencje, podejmujące ważne tematy współczesnego świata, z drugiej strony - odwołujące się do nieprzemijających wartości. "Plaster" stawia sobie za cel podkreślanie wielkiego znaczenia, jakie projektowanie graficzne wywiera na kształt współczesnej kultury wizualnej i tym samym na otoczenie człowieka.

"Plaster 2024" w Toruniu: prezentacje plakatów i ilustracji z Ameryki Południowej i Meksyku

Wystawa "The never ending poster", której kuratorem jest Xavier Bermúdez (od lat dyrektor meksykańskiego Biennale Plakatu) to zestaw prawie 100 plakatów, które ilustrują rozwój tej formy wyrazu artystycznego w Meksyku głównie w XXI wieku. Różnorodność form oparta na ingerencji cyfrowej, działaniach rysunkowych, rejestracji fotograficznej jest panoramą tego, co w meksykańskim plakacie wyjątkowe i niepowtarzalne, czyli połączenia tradycji z nowoczesnością.

Projekt wystawienniczy Cartel Latino pod kuratelą Elżbiety Chojny, to z kolei aktualny przegląd postaw dizajnerów z sześciu krajów Ameryki Południowej. Plakaty i ilustracje z Argentyny Boliwii, Chile, Kolumbii, Urugwaju i Wenezueli z jednej strony pokazują silne zakorzenienie w tradycji kulturowej kontynentu, a z drugiej wykazują inspiracje sztuką projektową Europy. Te przeplatające się wątki wymiany myśli i oddziaływań będą także widoczne na wystawie laureata poprzedniej edycji "Plastra" – Eduardo Davita z Urugwaju.