Plaża Gotyku już niedługo. Siatkarze wracają na Rynek Nowomiejski

Przed rokiem zpowodu pandemii tradycyjny turniej odbył się w znacznie skromniejszej formie - wszystkie spotkania rozegrano na boiskach na terenie XLO. Tym razem, jak co roku, w "dziesiątce" siatkówki plażowej także nie zabraknie, ale wszystko to, co najważniejsze, odbędzie się na głównych boiskach, które już wkrótce powstaną na Rynku Nowomiejskim.

Tegoroczna rywalizacja rozpocznie się 20 czerwca i potrwa tydzień. Z punktu widzenia kibica najciekawsze będą weekendowe mecze finałowe turniejów Grand Prix kobiet i mężczyzn (w formule otwartej - do zawodów zgłosić się mogą również amatorzy bez licencji PZPS), a także mecz gwiazd.

Organizatorzy poinformowali, że jednym z jego uczestników będzie Dawid Konarski, wieloletni zawodnik reprezentacji Polski, dwukrotny mistrz świata, który także przed rokiem przyjął zaproszenie do gry na piasku w Toruniu. Nazwiska kolejnych uczestników tegorocznego meczu gwiazd będą ogłaszane w kolejnych dniach.