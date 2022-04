Pociąg do pociągów - czyli turecki serial po kujawsko-pomorsku (felieton)

Bo dzisiaj, wędrując na dworzec, można się poczuć jak ten podróżny dyliżansu, co to nigdy nie był do końca pewien, czy i kiedy ten dyliżans pojedzie.

Trwa u nas bowiem pogotowie strajkowe w firmie Polregio, polegające mniej więcej na tym, że państwo kolejarze nie biorą nadgodzin, za to biorą zwolnienia z powodu pracy wyczerpującej. Efekt jest mocniejszy niż przy strajku, bo kursy odwoływane są z zaskoczenia, podróżni wiją się z wściekłości na peronie, albo muszą przepraszać się z benzyną za prawie 7 złotych i zasmradzać świat samochodem.

I jasne, felietonik skromny to nie miejsce na debatę, która rozgrzewa nam dziś media - o tym, kto jest winien tej sytuacji bardziej, a kto mniej, dlaczego firma Polregio - której większościowym właścicielem jest szacowna i bogata Agencja Rozwoju Przemysłu - płaci pracownikom tak lichutko, czemuż ten kryzys komunikacyjny ma u nas charakter nieustający i dlaczego nas, zwyklaków, kieszeń musi boleć, bo na te „nieprzejazdy” idzie przecież kasa z naszych podatków. O negocjacjach, przekazach oraz akcjach promo i manipulo z różnych stron już nie wspominam, bo robią na mnie wrażenie tureckiego serialu zmiksowanego z prowincjonalnym “House of Cards”. Co może byłoby i śmieszne, gdybyśmy to nie my, ludzie prości, stali jak te matołki na peronach.