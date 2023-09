Podejrzany ból w klatce piersiowej i żuchwie? Oto, jak właściwie reagować w przypadku możliwego zawału serca!

Zawał serca to stan nagły, który wymaga natychmiastowej reakcji. Niestety, nikt nie jest odporny na ryzyko zawału, dlatego ważne jest, aby znać podstawowe kroki, które trzeba podjąć w przypadku takiego podejrzenia. Świadomość postępowania może uratować życie. Poniżej przedstawiamy praktyczne porady, z jakich można skorzystać do przyjazdu pogotowia.

Zawał serca - co robić?

Zawał serca to poważne schorzenie, które wymaga od nas szybkiego reagowania. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby znać najważniejsze kroki, jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia zawału. Świadome działanie może uratować życie nam albo naszym bliskim. Przedstawiamy co robić do momentu przyjazdu pogotowia. 1. Rozpoznaj objawy. Pamiętaj, że nie wszyscy mają klasyczne objawy, takie jak duszność i ból w klatce piersiowej. Inne, takie jak nudności, zawroty głowy, ból ramienia, ból jamy brzusznej, szyi lub żuchwy, również mogą wskazywać na zawał lub stan przedzawałowy. Jeśli zauważysz u siebie lub u innej osoby te symptomy, należy działać szybko. 2. Natychmiast wezwij pomoc. Jeśli podejrzewasz zawał serca, nie zwlekaj ani nie bagatelizuj niepokojących sygnałów. Zadzwoń pod numer alarmowy (np. 112) i poinformuj dyspozytora o swoim podejrzeniu. Opowiedz dokładnie o objawach, które obserwujesz u siebie lub u osoby, której pomagasz.

Do przyjazdu pogotowia możesz podać choremu aspirynę - o ile chory nie jest na nią uczulony. Zapytaj o to, jeśli jest przytomny! Jak czytamy w serwisie PulsMedycyny.pl: Podanie aspiryny pacjentowi z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego jest złotym standardem już od wielu lat. Działanie takie sprawia, że znamiennie obniża się ryzyko wystąpienia ponownego zawału lub udaru mózgu oraz ryzyko zgonu.

3. Pozostań spokojny i zapewnij wsparcie. Podczas oczekiwania pogotowie ratunkowe, staraj się pozostać spokojny i podtrzymać chorego na duchu. Dla osoby doświadczającej zawału serca wsparcie emocjonalne jest niezwykle ważne. Utrzymuj kontakt wzrokowy, zapewnij spokojny głos i zapytaj, czy potrzebuje pomocy w ułożeniu się w pozycji półsiedzącej. 4. Zapewnij otwarty dostęp do pacjenta. Jeśli to możliwe, zapewnij dostęp do pacjenta, umożliwiając ratownikom bezpośrednie wejście do miejsca, w którym znajduje się chory. Upewnij się, że przestrzeń jest dobrze oświetlona i pozbawiona przeszkód.

5. Nie pozostawiaj pacjenta samego. To być może banał, ale jeśli jesteś jedyną osobą obecną przy pacjencie, nie pozostawiaj go samego do momentu przybycia pogotowia ratunkowego. W razie potrzeby wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) zgodnie z wytycznymi, które otrzymasz od dyspozytora medycznego. Skup się i zachowaj trzeźwość umysłu. Na PoradnikZdrowie.pl czytamy, że U większości dorosłych oddychanie ustaje z powodu zatrzymania akcji serca, dlatego jego masaż jest ważniejszy niż oddechy ratownicze.

Jak wykonać masaż serca (co robić)

Silnie uciskaj klatkę piersiową na głębokość 5–6 cm z częstotliwością 100–120 ucisków na minutę. Wykonaj 30 ucisków. Uciskanie klatki to duży wysiłek fizyczny, dlatego RKO powinny wykonywać chociaż dwie osoby zmieniające się co 2 minuty. 6. Przygotuj informacje medyczne. Jeśli pacjent jest przytomny i może się komunikować, zapytaj o jego historię medyczną, aktualnie przyjmowane leki oraz występujące alergie. Te informacje mogą być cenne dla ratowników medycznych, aby dostosować udzielaną pomoc do warunków pacjenta.

Zawał serca - pomoc lekarska to podstawa

Pamiętaj, że powyższe wskazówki mają charakter ogólny i nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Bezpośredni kontakt z dyspozytorem medycznym pozwoli na udzielenie instrukcji dotyczących postępowania w konkretnym przypadku.

Świadomość objawów zawału serca i umiejętność właściwego reagowania do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego może zwiększyć szanse na szybką interwencję medyczną i poprawić rokowanie pacjenta. Nie wahaj się podjąć działań, gdy tylko zauważysz sygnały zawału serca u siebie lub u innej osoby wokół ciebie. Twoja szybka reakcja może uratować życie. Zobacz galerię, w której poznasz czynniki ryzyka zawału serca

