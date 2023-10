Podejrzewasz, że masz nadciśnienie? Takie są częste objawy, możliwe schorzenia i sposoby obniżania ciśnienia

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze, zwane wysokim ciśnieniem krwi, to stan, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest utrzymywane na wyższym poziomie, niż jest to normą. To choroba niedająca często wyraźnych objawów, dlatego nazywana jest cichym zabójcą. Jednak istnieją pewne oznaki, które mogą wskazywać na obecność nadciśnienia.