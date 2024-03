„Podgórzanki” zapraszają na Podgórski Jarmark Wielkanocny! Co można na nim znaleźć?

Jarmark nie tylko z rękodziełem

Do 30 kwietnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu przeprowadzi kwalifikację wojskową dla mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego.

Na straganach wystawców znaleźć będzie można wszystko to, co kojarzy się z Wielkanocą – palmy wielkanocne, stroiki i koszyczki, baranki i kurczaczki wykonane z różnych materiałów. Wszelkiego typu rękodzieło będzie miało szansę trafić w ręce swoich nabywców. Podobnie będzie ze swojskim i domowym jedzeniem. Jarmark rozpocznie się o godz. 9.00. Wystawcy będą czekali ze swoją ofertą do godz. 15.00. Z okazji jarmarku przygotowano również atrakcje i niespodzianki dla najmłodszych odwiedzających.