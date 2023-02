Podpalił bezdomnego w Toruniu i uciekł z przepustki! Złapali go "łowcy głów" w Poznaniu

Świadkowie nigdy nie zapomną tego widoku. 12 września 2017 roku, około godz. 3.00 nad ranem, osoby przechodzące obok Muzeum Etnograficznego od strony Wałów Generała Sikorskiego zauważyły żywą pochodnię. Płonął 50-letni Mariusz J., bezdomny. Natychmiast wezwano pogotowie. Stan mężczyzny był jednak bardzo ciężki, mimo tego, że przechodnie od razu sami próbowali ratować mu życie. Miał poparzone ponad 70 procent ciała.

Lekarze ze szpitala wojewódzkiego na Bielanach zrobili, co było ich w mocy i przygotowali pacjenta do transportu. Śmigłowcem przewieziono go do Siemianowic Śląskich, do centrum leczenia oparzeń. Niestety, po kilku dniach mężczyzna zmarł.