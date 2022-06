Podsumowanie akcji "Ekoaktywni" pod patronatem WFOŚiGW

Program Rozwoju Edukacji Ekologicznej pn. "Ekoaktywni" Fundacji Aktywnego Rozwoju odbywa się pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przy wsparciu Fundacji ENERGA/Grupa Orlen i Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

"Ekoaktywni" to cykl nowatorskich zajęć edukacji ekologicznej, którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych i ochrony środowiska wśród dzieci i ich rodziców poprzez wykorzystanie aktywności ruchowej i krzewienie idei ekoaktywności.

W myśl zasady łączenia przyjemnego z pożytecznym pomysłodawcy wspierają i rozwijają poczucie wpływu człowieka na otoczenie oraz odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy z jednoczesnym zaznaczeniem, jak w nim żyjemy. Zwracają szczególną na to, jak ważna jest ochrona środowiska. To od nas samych zależy, jak długo będziemy żyć i w jakim świecie będziemy funkcjonować. Dlatego promują oni ekoaktywność jako sposób na osiągnięcie obu celów - długiego życia w czystym środowisku. Eventy zaplanowano z myślą o dzieciach, młodzieży oraz ich rodzicach, dla których to właśnie dzieci są najczęściej bodźcem do zmian złych nawyków.