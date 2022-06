Podwójna emerytura dla niektórych seniorów - jak uzyskać? Tylko nieliczni emeryci będą mogli sięgnąć po te pieniądze!

Emerytury w Polsce. Kto może otrzymać?

Polscy obywatele, którzy pracowali poza granicami kraju i są w stanie to udokumentować, mogą liczyć na świadczenie z kraju, w którym pracowali. Tam należy złożyć wniosek o drugą emeryturę. Pamiętajmy jednak, że wiek emerytalny nie jest taki sam we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ponadto do korzystania z zagranicznej emerytury uprawnia 60-miesięczny staż opłacania składek w danym państwie.

Podwójna emerytura dla wojskowych

Rolnik z podwójną emeryturą. Składki do ZUS i KRUS

Osoby, które równolegle odprowadzały składki do ZUS oraz KRUS mogą liczyć na podwójne świadczenie emerytalne. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest korzystanie z ubezpieczenia dla rolników przez co najmniej 25 lat i podleganie powszechnemu systemowi emerytalnemu.