Podwyżka emerytury nawet o 1000 złotych! Kto może na nią liczyć?

Rząd już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury?

W rządzie uchwalono zmiany w finansach

Podczas posiedzenia Sejmu uchwalono nowelizację ustawy poświęconej finansom publicznym. Właśnie wtedy zmieniono tzw. regułę wydatkową. Projekt ten wprowadził mechanizm regulujący problem braku równowagi finansów publicznych. Dzięki wprowadzonym zmianom możliwe będzie reagowanie na bieżąco na decyzje Komisji Europejskiej. Co więcej, w tej nowelizacji wprowadzono klauzulę obronną poświęconą wydatkom na obronność - te będą traktowane jako szczególne. W związku z tymi zmianami zakup sprzętu wojskowego nawet z kilkuletnim opóźnieniem ma przestać być problemem. Jednak szczególnie istotne (z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu) jest to, co uległo zmianie w kontekście emerytur.

Działacze opozycyjni otrzymają wyższą emeryturę

To właśnie w nowelizacji ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że wzrośnie dodatek emerytalny dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej, a także dla osób represjonowanych ze względów na działalność polityczną. Teraz ma ona być równa wysokości najniższej emerytury, a zatem ma podlegać corocznej waloryzacji. W przypadku 2023 roku ma więc wynieść ona 1588,44 złote dodatku. Jeśli te osoby mają podstawową emeryturę na minimalnym poziomie, z tym dodatkiem będą otrzymywać podwójną wartość brutto.

Dlaczego zaproponowaną taką podwyżkę?

Poprawki dotyczące podwyżki świadczeń dla opozycjonistów zgłosił Adam Gawęda (PiS). W uzasadnieniu podkreślił, że obecnie dodatek dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych ze względów politycznych wynosi zaledwie 565 zł na miesiąc, co wydaje się kwotą rażąco niską.

Wynagrodzenie lat więzienia?

Podwyższenie dodatku do kwoty minimalnej emerytury oznacza wzrost świadczenia o ponad 1000 złotych brutto.

Nic nie jest w stanie wynagrodzić im wielu lat walki, więzienia, pobicia przez znanych i nieznanych sprawców. Dzięki nim żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Coroczna waloryzacja emerytur działaczy opozycyjnych

Wysokość świadczenia ma być uzależniona od wysokości minimalnej emerytury. To oznacza, że świadczenie będzie podlegać corocznej waloryzacji emerytur.

Po raz pierwszy świadczenia dla opozycjonistów zostały wprowadzone w marcu 2015 roku. Początkowo to świadczenie było uzależnione od emerytury właściwej opozycjonisty. Z kolei w 2017 roku uznano, aby świadczenie wynosiło 402 zł brutto i zwiększało się w formie waloryzacji o wskaźnik inflacji. Wtedy też wprowadzono bezterminowość przyznania świadczenia. Z kolei w marcu 2023 roku podwyższono ten dodatek do kwoty 565,67 zł brutto miesięcznie. W porównaniu do tamtych zmian, obecna zdaje się wręcz rewolucyjna.

O otrzymanie dodatku może starać się każdy, kto z odpowiednim wnioskiem wystąpi do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek musi dotyczyć przyznania statusu byłego opozycjonisty. Tu konieczne jest udowodnienie co najmniej rocznej działalności na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych - a także przez co najmniej miesiąc przebywała w więzieniu w związku z działaniami wymierzonymi przeciwko władzom PRL.