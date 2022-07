Podwyżka w 2023 roku. Pensja i stawka godzinowa wyraźnie wzrośnie. O ile dokładnie?

Minimalne stawki - kogo obowiązują?

Należy na wstępie zaznaczyć, że minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązuje osoby zatrudnione na umowę o pracę i zarobek oblicza się proporcjonalnie do wypracowywanej części etatu (jeśli mamy niepełny etat). Z kolei najniższa stawka godzinowa dotyczy m.in. umów zlecenia. Jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne lub też praca ma charakter opieki całodobowej.

Ile obecnie wynosi najniższa krajowa 2022?

Minimalne wynagrodzenie na pełnym etacie na umowie o pracę w 2022 roku wynosi 3010 brutto, co daje kwotę 2209,56 zł netto. Oznacza to, że na połowie etatu jest to kwota 1505 zł brutto.