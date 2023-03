Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister Edukacji podpisał nowelizację projektu. Oto stawki, zasady i przepisy

Podwyżki dla nauczycieli 2023. Kiedy wypłaty?

Nauczyciele powinni otrzymać wyrównanie do pensji i nowe zwaloryzowane wynagrodzenia z najbliższą wypłatą. Ponieważ rozporządzenie zostało podpisane pod koniec lutego niektóre samorządy informują, że nie zdążą przygotować wyrównań z marcową wypłatą. Pedagodzy mogą się spodziewać wyższych wypłat od kwietnia.

Związki zawodowe protestują. Proponują nowe stawki

Związkowcy w imieniu nauczycieli apelują o zmiany w systemie finansowania oświaty. Po spotkaniu z MEiN 1 lutego 2023 roku KSOiW NSZZ „Solidarność” mówi wprost o rozczarowaniu.

ZNP przygotował projekt nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela, który ma trafić do sejmu 9 marca. Związkowcy proponują podwyższenie o 20 pkt proc. relacji wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do kwoty bazowej. Zwiększyłoby to zarobki nauczycieli na wszystkich stopniach awansu o 796,31 zł.