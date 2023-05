Podwyżki dla żołnierzy 2023. Komu wojsko daje najwięcej zarobić? Tyle zarabia szeregowy a tyle oficer

Polska stawia na rozwój armii. Siły obronne mają znacząco wzrosnąć. Żeby zachęcić młodych ludzi do wstępowania do wojska potrzebna jest odpowiednia motywacja finansowa. I tak jest.

Zarobki żołnierzy 2023. Ile można zarobić w wojsku?

Żołnierz rozpoczynający przygodę z wojskiem już na początku służby może liczyć na godziwe wynagrodzenie. Na podwyżki pensji mogą liczyć również doświadczeni żołnierze w wyżej randze. Wzrost uposażenia ma spowodować, że nie będą oni zbyt wcześnie odchodzili z wojska. W tym celu wprowadzono między innymi świadczenie za długoletnią służbę. Wynosi ono 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służb y. Co roku zwiększa się o 1 proc. nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Tyle można zarobić w polskiej armii

Pod koniec marca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra obrony o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych o 400 zł. Kwota miesięcznego uposażenia dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wzrosła do 4960 zł.

Stało się więc faktem, to o czym informował na początku marca szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślał wtedy i zachęcał

do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. W tym roku armia przygotowała co najmniej 25 tys. miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Obecnie żołnierze mogą liczyć na takie uposażenia: