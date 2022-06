Podwyżki prądu w przyszłym roku będą gigantyczne? Możliwe, że zapłacimy nawet 50 procent więcej za prąd w 2023 roku!

Podwyżki prądu w Polsce będą rekordowe?

Wojna na Ukrainie, rosnąca inflacja czy braki węgla w przyszłym roku mogą spowodować, że przedsiębiorstwa, ale także zwykli klienci, będą płacić więcej za prąd w Polsce. Niestety, mimo że w tym roku już nie uniknęliśmy podwyżek to może się okazać, iż dopiero przyszły rok będzie pod tym względem rekordowy.

Jak zwraca uwagę dziennik Rzeczpospolita, dynamicznie rosnące ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii skłoniły strażnika rynku, Urząd Regulacji Energetyki, do przyjrzenia się podwyżkom.

Przypomnijmy, że stawki kontraktów, z dostawą na cały przyszły rok, osiągnęły na początku maja rekordowy poziom ponad 1000 zł/MWh.

"To dużo więcej od średniego poziomu dla takiego kontraktu od początku roku: to kwota 701 zł/MWh, średnia zaś za cały 2021 r. w kontraktach rocznych to 384,16 zł/MWh" - wyjaśnia gazeta.