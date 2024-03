Podwyżki w sferze budżetowej: Nauczyciele i żołnierze - co mogą oczekiwać finansowo?

Praca w sferze budżetowej ma wiele korzyści. Chociaż pensje do najwyższych nie należą są wypłacane w terminie. Teraz nauczyciele, policjanci, żołnierze oraz różnego rodzaju urzędnicy mogą liczyć na podwyżki uposażeń. Zgodnie z zapowiedzią rządu

w marcu ruszą pierwsze wypłaty podwyżek dla pracującym w sferze budżetowej.

Obecnie w Polsce płaca minimalna wynosi 4 tys. 242 zł brutto, od 1 lipca to wynagrodzenie wzrośnie do 4 tys. 300 zł. Ciągle za płacę minimalna w Polsce pracuje kilka milionów osób. Część z nich jest zatrudniona w sferze budżetowej.

Podwyżki zostaną wypłacone teraz, ale będą naliczone wstecz od 1 stycznia.

Podwyżki to spełnienie zapowiedzi rządowej koalicji. Po wygranych wyborach zapowiedziała że nauczyciele, w tym przedszkolni i akademiccy otrzymają 30 proc. podwyżkę płacy. W styczniu minister edukacji Barbara Nowacka potwierdziła, że nauczyciele dostaną podwyżki.