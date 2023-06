Podwyżki! Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza i kto najbardziej skorzysta na uldze?

Co z pozostałymi? I co z grupą 0?

Gigantyczny wzrost kwoty wolnej - ile obowiązuje do końca czerwca?

Nadejście poważnych zmian!

500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek dla małżonków!

Gigantyczny wzrost kwoty wolnej - ile obowiązuje do końca czerwca?

Te stawki obowiązywać będą do końca czerwca 2023 roku.

Kwota wolna od podatku - ile wyniesie?

Od 1 lipca 2023 roku wprowadzone będą nowe, ponad trzykrotnie wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn . Będą one wynosić:

Wiemy, jakie są stawki w poszczególnych grupach, ale... Co to w ogóle znaczy? Kto jest w każdej z tych grup? Wyjaśniamy!

Grupa I spadków i darowizn

Jest to grupa podstawowa, w której znajdują się najbliżsi członkowie rodziny - można tu wymienić przede wszystkim małżonka oraz zstępnych (dzieci), wstępnych (przodków), zięcia, synową, pasierba, rodzeństwo, macochę, ojczyma oraz teściów.

Kto jest w grupie II?

Co z pozostałymi? I co z grupą 0?

Wszyscy pozostali nabywcy są zakwalifikowani do tzw. grupy III. Należy jednak pamiętać, że istnieje jeszcze tzw. grupa "0", w której obowiązuje zwolnienie podmiotowe. Dotyczy to małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma - tu można zwolnić od podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, jeśli spełni się konkretny warunek. Trzeba w ciągu 6 miesięcy złożyć odpowiednie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. Jeśli nie dopilnujemy tego terminu, obowiązywać będzie w ich przypadku I grupa podatkowa.

Źródło: Bankier.pl