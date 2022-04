Pogrzeb Jerzego Bańkowskiego. Ostatnie pożegnanie Konsula Honorowego Litwy i mecenasa toruńskiego sportu [zdjęcia]

Jerzy Bańkowski był konsulem honorowym Litwy w Toruniu. Między za jego sprawą w 2007 roku Toruń odwiedził ówczesny prezydent Litwy Valdas Adamkus oraz prezydent RP Lech Kaczyński. W kamienicy przy ulicy Piekary otwarty został wtedy Dom Polsko-Litewski. Od końca ubiegłego roku Jerzy Bańkowski urzędował jako konsul honorowy w Bramie Klasztornej. Doprowadził także do nawiązania współpracy z Kownem. To drugie co do wielkości miasto na Litwie stało się miastem partnerskim Torunia w 2018 roku.