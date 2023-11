Pójście na emeryturę "w złym miesiącu"? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie

Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z…

Wyrok TK - ile będzie kosztować państwo?

Zgodnie z decyzją TK nie ma żadnych podstaw, aby wysokość świadczeń emerytalnych była zależna od miesiąca, w którym konkretny senior złoży wniosek o świadczenie emerytalne. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że rząd musi znaleźć środki na wyrównanie wysokości emerytur. Szacuje się, że decyzja ta w najbliższych latach można oznaczać koszty od 2,8 do 4 mld złotych. Decyzję TK ogłosił już po wyborach parlamentarnych, choć pytanie o tę sprawę trafiło do niego w maju 2022 roku.

Dlaczego tzw. czerwcowe emerytury były niższe?

Wysokość wypłat i problemy z nią związane to kwestia niesprawiedliwego funkcjonowania zasad waloryzacji. W przypadku, gdy ubezpieczony przechodził na emeryturę w czerwcu konkretnego roku, zgromadzone składni nie podlegały kwartalnej waloryzacji - to zaś oznaczało, że wypłaty z ZUS były niższe nawet o kilkanaście procent w stosunku do innych miesięcy - szacuje się, że przeciętnie było to 200-300 złotych.