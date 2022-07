Pokrzywa i jej wpływ na organizm. Dlaczego warto jeść pokrzywę? Zobaczcie sami!

Pokrzywa to jedna z najpopularniejszych roślin w naszym kraju. Można spotkać ja praktycznie wszędzie. Co prawda najlepiej czuje się na glebach żyznych, ale można spotkać ją praktycznie wszędzie, gdzie podłoże jest bogate w azot. Pokrzywy wolą miejsca zacienione niż palące słońce, jednak tolerują prawie wszystkie stanowiska.

Warto pamiętać, że najwięcej najwięcej witamin i soli mineralnych jest w młodych pokrzywach, które jeszcze nie zakwitły. Dlatego wiosna to najlepszy czas, by sięgnąć po pokrzywę.