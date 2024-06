Połamane łóżka i resztki mięsa mielonego. Torunianka wynajęła mieszkanie dla gości. To, co zastała ją przeraziło

Połamane łóżka, brudne kubki i resztki mięsa mielonego

– Masakra po prostu – komentuje mieszkanka Torunia. – Na weekend przyjechali do mnie goście. Musiałam ich gdzieś pomieścić, dlatego stwierdziłam, że wynajmę mieszkanie na dwie doby. Znalazłam je na OLX.pl. Na zdjęciach wyglądało w porządku, ale gdy weszłam do środka, to się przeraziłam…

Brud i nie tylko

– Jeszcze żebym mogła to jakoś sama posprzątać, ale nawet gąbki czy płynu do naszyń nie było. Nie wiem, czy właściciel nie zdążył posprzątać po poprzednich gościach, czy zawsze trafia się do takiego brudu. A najgorsze jest to, że jego telefon milczy, nie da się dodzwonić, by zainterweniować i poprosić o zwrot kosztów i anulowanie rezerwacji.

Wynajęcie mieszkania kosztowało mieszkankę Torunia 350 złotych. Niestety, umowy między wynajmującą a właścicielem podpisanej nie było. Umówili się jedynie słownie, podczas rozmowy telefonicznej. Z tego co udało nam się ustalić, mieszkanie wynajmowane jest regularnie i niepierwszy raz dochodzi do takich sytuacji. Potwierdzają to też sąsiedzi, bo inni wynajmujący zastali podobne warunki. Z właścicielem mieszkania skontaktować nam się nie udało. Mieszkance Torunia również, choć próbuje zrobić to od piątku, 7 czerwca. Niestety – telefon jest wyłączony. Swoich pieniędzy nie odzyskała. Jeszcze zanim do mieszkania weszła, wykonała przelew na konto, bo był to warunek potwierdzenia rezerwacji. Wciąż liczy na odzew od właściciela i polubowne rozwiązanie sprawy.