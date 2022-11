Polemika. Jakie wnioski płyną z opinii NID na temat toruńskiego bulwaru?

Czy pawilony zasłonią panoramę?

W opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa czytamy, że: [cyt.] „dwa pawilony z platformami widokowymi, ze względu na ich niewielkie rozmiary w stosunku do rozległości bulwaru i sylwety średniowiecznego miasta, nie będą w sposób znaczący wpływały na percepcję panoramy średniowiecznego miasta w Toruniu, (..) widzianą z przeciwległego brzegu Wisły (platformy przy ul. Majdany) oraz z mostu im. Piłsudskiego, położonych w granicach strefy buforowej miejsca światowego dziedzictwa UNESCO. Co więcej, NID w treści swojej opinii konkluduje: „Zatem panorama Starego Miasta, obserwowana z różnych punktów widokowych zlokalizowanych po południowej stronie rzeki Wisły, nie zostanie przesłonięta omawianymi pawilonami.” Eksperci z NID wskazali, że pawilony mogą negatywnie wpływać na percepcję części dawnych murów obronnych, ale [cyt.] „widoki te są dynamicznie zmienne i zależą od pozycji obserwatora względem obiektów przesłaniających”. Będą zatem miejsca, skąd widok będzie przesłonięty, ale pozostaną takie, gdzie oddziaływanie będzie znikome lub nie będzie go w ogóle – czytamy w opinii ekspertów. Wszystko za sprawą tego, że percepcja pawilonów uzależniona jest od punktu obserwacji rzeki z poziomu ul. Żeglarskiej czy ul. Łaziennej. NID wskazuje precyzyjnie: „Obie te ulice (Żeglarska i Łazienna) od strony Starego Miasta obniżają swój poziom w kierunku murów miejskich i rzeki Wisły. Skutkuje to dynamicznym sposobem postrzegania otwarcia widokowego powyższych ulic na Wisłę.” Istotnym jest fakt, że eksperci NID zauważają, iż wydawanie jakichkolwiek ostatecznych osądów dotyczących estetyki pawilonów jest przedwczesne, ponieważ ich obecny stan surowy otwarty daleki jest od końcowego kształtu. Eksperci, którzy wnikliwie zapoznali się z projektem, wskazują, że obecny stan surowy pawilonów [cyt.] „będzie z pewnością złagodzony poprzez charakter i strukturę założonej w projekcie okładziny elewacyjnej.”