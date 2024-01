Policjanci z Kujawsko-Pomorskiego przejęli ponad półtorej tony nielegalnego towaru. Straty mogły sięgnąć około 1 miliona złotych [zdjęcia]

W poniedziałek (15.01.2024) funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, służący w toruńskiej kompanii, zwrócili uwagę na dostawczego fiata, jadącego drogą krajową numer 15 w stronę Torunia.

Mundurowi zauważyli, że bus mógł być przeładowany, ponieważ jego zawieszenie znajdowało się nisko nad jezdnią. Postanowili zatrzymać go do kontroli.

- Kiedy dali sygnały kierowcy do zatrzymania się, ten nie zareagował i kontynuował jazdę. Po kilku kilometrach pościgu policjanci zatrzymali go do kontroli. Wówczas wyszło na jaw, z jakiego powodu siedzący za kierownicą 37-latek z Torunia chciał uniknąć kontaktu z funkcjonariuszami - relacjonuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.