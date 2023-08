Pomyłka polegająca na spożywaniu wyłącznie wody podczas upałów! Poznaj substancje skuteczniejsze niż woda w nawadnianiu organizmu

Letnie upały zdają się atakować znienacka i utrzymują się przez wiele dni. W tym czasie przypominamy sobie o tym, aby pić wodę... Co nie zawsze jest dobre. Dlaczego? Jeśli sięgamy po zwykłą wodę, nie zadbamy o dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Jest to i tak lepsze niż próba nawodnienia się alkoholem. Co najlepiej pić w czasie upałów? Czego z kolei powinniśmy unikać?

Nie pozwól na odwodnienie!

Ile właściwie powinniśmy pić płynów dziennie? Szacuje się, że powinno być to mniej więcej od 2 do 3 litrów dziennie, choć wartość ta jest zwykle dość zaniżona - zwłaszcza w przypadku osób o większej masie ciała... A także w czasie upałów. Kluczowe jest to, aby osiągać przynajmniej te minimum dwóch litrów płynów dziennie. Jeśli tego nie będziemy robić, możemy doprowadzić do odwodnienia, a konsekwencje tego nie tylko będą nieprzyjemne, ale również niebezpieczne... nawet dla zdrowia!

Dlaczego się pocimy? Dlaczego jest to niebezpieczne podczas upałów?

Pocenie się jest naturalnym procesem, który podczas upałów pozwala organizmowi na ochronę przed przegrzaniem się. Istotne jest jednak to, że pot pozbawia naszego organizmu zarówno wody, jak i cennych soli mineralnych (przede wszystkim potasu i sodu). To może doprowadzić do zachwiania równowagi, czyli tzw. homeostazy organizmu. W trakcie upałów, gdy pocimy się wyjątkowo intensywnie, problem ten jest jeszcze poważniejszy.

Czym grozi odwodnienie?

W wyniku utraty równowagi organizmu poprzez odwodnienie może dojść do:

Osłabienia układu krwionośnego;

Zwiększenia ryzyka zawału;

Zwiększenia ryzyka udaru;

Podniesienia ciśnienia krwi;

Obciążenia układu nerwowego - pojawia się apatia, a poziom koncentracji wyraźnie spada.

Warto pić ciepłe napoje?

Nie zachęca się do sięgania po gorące i zimne napoje, które wyraźnie zmagają pocenie się. Znakomitym pomysłem jest sięganie po lekko ciepłe płyny lub takie, które są w temperaturze pokojowej. Wtedy schłodzą one nasze ciało bez wzmagania potliwości. Jest to dla nas najkorzystniejsze rozwiazanie.

Co pić podczas upałów?

Wymienić można tu kilka rodzajów płynów:

Woda mineralna;

Sok pomidorowy;

Owoce;

Koktajle;

Herbata miętowa;

Izotoniki. Szerzej omawiamy te napoje w galerii. Wskazujemy również, czego nie wolno pić w trakcie upałów!