Ponad 1000 złotych nagrody do 14 października. Komu musi to wypłacić pracodawca? redpp

Już do 14 października nauczyciele mają otrzymać specjalny dodatek. Przysługiwać im ma on z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Według zapowiedzi ma on wynosić 1125 zł brutto. Okazuje się jednak, że nie tylko zatrudnieni w placówkach publicznych mogą liczyć na takie wsparcie finansowe. Kto dokładnie i do kiedy otrzyma środki?