Popełnisz ten błąd, a zapłacisz spory podatek! Skarbówka pilnie przygląda się tym wpłatom!

Wydawać by się mogło, że pieniądze przekazywane w rodzinie są zwolnione z opodatkowania. Tak faktycznie jest, ale... nie zawsze. Czasem wystarczy dopełnić kilku formalności. Jednak niekiedy wystarczy mały błąd, aby zapłacić skarbówce spore kwoty podatku. Kiedy darowizna od rodziny jest bez podatku, a kiedy trzeba płacić podatek? Kogo dotyczy pełne zwolnienie z podatku? Jak bezpiecznie dać darowiznę?

Czasem darowizna opodatkowanie ma niezwykle korzystne. Są sytuacje, w których przekazanie darowizny pieniężnej w zasadzie może nas nawet nic nie kosztować. Jak się okazuje, nie musi być to koniecznie otrzymanie darowizny od najbliższych, choć tu sytuacje potencjalnie są najkorzystniejsze. W praktyce jednak warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi. Wynika to z faktu, że istotna jest zarówno wartość darowizny, jak i to, kim dla nas jest darczyńca. Warto też wiedzieć, kiedy obejmie nas potencjalne zwolnienie podatku od darowizny.

Grupy podatkowe - jak się rozliczamy z darowizn od konkretnych osób?

Zgodnie z zapisami ustawy są potencjalni darczyńcy, którzy mogą mieć możliwość na przekazanie pieniędzy w większej kwocie bez ryzyka, że otrzymany majątek będzie objęty podatkiem. W innych przypadkach dość szybko można przekroczyć pewne limity. Istnieją trzy główne grupy podatkowe, do których zostali przypisani potencjalni darczyńcy, a także szczególna grupa tzw. zerowa. Gdzie są np. małżonkowie i rodzeństwo małżonków.

W tej grupie można wymienić przede wszystkim: małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie itd), pasierbów, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę, a także zięcia i synową. W drugiej grupie umieszcza się dalszą rodzinę. Są tu: zstępni rodzeństwa (dzieci naszego rodzeństwa), zstępni oraz małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, a także małżonkowie innych zstępnych. W trzeciej grupie znajdują się w zasadzie wszyscy pozostali potencjalni darczyńcy. Grupa zerowa zostanie omówiona w dalszej części artykułu. Dla każdej grupy podatkowej kwota wolna jest inna.

Jakie są kwoty wolne od podatku darowizny? Kiedy pojawia się obowiązek podatkowy?

Kwota wolna od podatku darowizny od rodziny i innych osób została znowelizowana 1 lipca 2023 roku. Wtedy też zwiększyły się limity tego, ile może wynieść np. darowizna od rodziców. Wzrost jest szczególnie widoczny w I grupie. Tak więc teraz darowizna dla dziecka może wynieść 36 120 złotych. Darowiznę rodzina dalsza (czyli z grupy II) może otrzymać do kwoty 27 090 zł. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli nie jest to darowizna w najbliższej rodzinie. Wszystkie pozostałe osoby mogą przekazać 5733 zł i nie obowiązuje wtedy podatek od darowizny pieniężnej.

Tu powinniśmy jednak pamiętać o ważnych zasadach: Powyższe stawki kwoty wolnej od podatku mówią o tym, że stawki te nie mogą być przekroczone w ciągu roku otrzymania darowizny oraz w ciągu wcześniejszych pięciu lat. Oznacza to, że nawet darowizna w najbliższej rodzinie podlega kumulowaniu i nawet mniejsze kwoty przekazywane jako darowizna dla dziecka mogą skumulować się do kwoty, która zainteresuje urząd skarbowy.

Należy też pamiętać o tym, że podatek od darowizny pieniężnej to jedno, ale w przypadku przekazania innych dóbr np. samochodu lub mieszkania, istotna jest wartość darowizny od najbliższych. Ta bowiem dodaje się do wartości pieniężnych.

Przekroczenie wartości darowizny oznacza, że trzeba będzie zapłacić za to pełny podatek .

Grupa osób zwolnionych z podatku - darowizna w najbliższej rodzinie

Nieco inaczej wygląda darowizna w najbliższej rodzinie np. od rodzica dla dziecka, jeśli dopełnimy pewnych formalności. Tzw. grupa zerowa to w praktyce grupa 1 (bez teściów oraz zięcia i synowej). Darowiznę rodzina może w takim przypadku przekazać w dowolnej wysokości, i obowiązywać ją będzie zwolnienie z podatku. I to niezależnie od tego, czy będzie to darowizna środków pieniężnych, czy też nie. Istotne jest jednak dopełnienie pewnych formalności:

Darowizna w najbliższej rodzinie jest przypisana do grupy zerowej, jeśli zostanie zgłoszona w ciągu 6 miesięcy odpowiedniemu naczelnikowi US. W tym celu trzeba wypełnić formularze podatkowe do tego dostosowane. Mianowicie jest to formularz SD-Z2. Przekazanie darowizny pieniężnej, które przekroczyło kwotę wolną od podatku, wymaga okazania potwierdzenia, że obdarowany otrzymał od darczyńcy środki na swój rachunek w banku lub w skoku. Jest to istotne, a w artykule wyjaśnimy, dlaczego trzeba tego pilnować!

Konsekwencje niezgłoszenia darowizny a zwolnienie z podatku

Ważna jest data otrzymania darowizny - w szczególności wtedy, gdy zgłoszenie darowizny odbywa się kilka miesięcy później. Fakt otrzymania darowizny np. w ramach grupy 1 będzie oznaczał zaliczenie do grupy zerowej tylko wtedy, gdy formularz złożymy w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy doszło do przekazania określonej kwoty. Pamiętajmy przy tym, że wysokość podatku od spadków i darowizn jest zależna od wysokości wartości tego, co przekazuje darczyńca. Na początku jest to 3%, potem 5%, a na końcu w grupie pierwszej może to wynieść podatek w wysokości 7%.

Z kolei w grupie pierwszej podatek ten wynosi od 7 do 12%. Grupa III opodatkowanie zaczyna od 12% aż do nawet 20%! Wtedy też musimy płacić podatek, który jest niezwykle wysoki. Jak widać darowizna opodatkowanie może mieć niezwykle wysokie.

Uważaj na ten błąd! Formalności związane z podatkiem od spadków i darowizna w rodzinie

Tu pojawia się pewien istotny problem i błąd, jaki popełnia wiele osób. Wiele osób, w szczególności rodziców i dziadków przekazuje pieniądze z rąk do rąk. Dopiero potem dzieci lub wnuki wpłacają środki na konto bankowe. I to jest błąd! Dlaczego? Dla urzędu skarbowego przekazanie środków na rzecz obdarowanego faktycznie ma miejsce, jeśli to konkretna osoba dokonała wpłaty środków. Skarbówka uważa, że ważne jest, kto oficjalnie dokonał wpłaty. Dlatego też na dokumencie/przekazie wpłaty powinien widnieć podpis rodzica, nie np. dziecka, które robi to w imieniu wstępnego. Jeśli obdarowany sam wpłaci środki na swoje konto, fiskus uzna to za zysk i konieczne będzie opłacenie podatku.

Darowizna dla dziecka i darowizna w najbliższej rodzinie - jak dokonać zgłoszenia podatku SD? PIT a darowizna

Jak zatem zgłosić otrzymaną darowiznę? Wypełniając druk SD-Z2 podajemy niezbędne informacje, a także dołączamy załączniki np. dowód przekazania pieniędzy na konto. Jeśli wartość majątku nabytego przekracza wskazane wcześniej kwoty lub też istnieje przypuszczenie, że w kolejnych latach dostaniemy więcej pieniędzy, lepiej od razu wypełnić druk dotyczący darowizny. Zabezpieczy to nas przed ewentualnymi problemami związanymi z nagromadzeniem się niewielkich sum do kwoty przekraczającej kwotę wolną. Dokumentacja darowizny jest zdecydowanie lepszym posunięciem, gdyż wtedy darowizna w najbliższej rodzinie może być wyższa.

Darowizna od rodziców - jak uniknąć podatku?

Jak uniknąć w tym przypadku podatku i bezpiecznie przekazać majątek dziecku? Kluczowe jest złożenie dokumentów, które sprawią, że nie będzie konieczna zapłata podatku. Darowizna od rodziców może być wolna od podatku, jeśli dopilnujemy niezbędnych formalności. Jeśli bowiem darowizna w najbliższej rodzinie może być nieopodatkowana, rozsądnie jest tak zrobić. Darczyńca, nawet najbliższy, powinien też odpowiednio nazwać np. przelew dla dziecka. Warto wprost napisać "darowizna" tak, aby na potwierdzeniu przelewu nie było żadnych wątpliwości. Warto przy tym pamiętać, że podobnie jest z podatkiem od spadków.

Darowizna na cele mieszkaniowe a limit darowizny

Czy sytuacja wygląda inaczej, jeśli darowizna wpływa na cele mieszkaniowe? Okazuje się, że tak. Tu jednak sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli pieniądze na rzecz obdarowanego w ciągu 12 miesięcy zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości lub też od początku pojawiła się umowa darowizny nieruchomości, to w ramach grupy 1 obowiązują jeszcze wyższe limity. Oczywiście dokonanie darowizny również może być w tym przypadku objęte grupą zerową, warto więc wypełnić odpowiedni formularz - tym bardziej że w przypadku nieruchomości darczyńca może z większą łatwością przekroczyć limit darowizny. Podobnie jest z podatkiem od spadków, dlatego warto mieć to na uwadze w przyszłości.

Czy konieczna jest pisemna umowa darowizny?

Jeśli chcemy przekazać majątek np. dziecku, warto pomyśleć o tym, aby przeprowadzić sporządzenie umowy darowizny. Akt notarialny jest w zasadzie konieczne, jeśli chodzi o wykonanie umowy darowizny mieszkania. Dla przejrzystości i spokoju można postawić na zawarcie umowy darowizny. Akt notarialny sprawia też, że nie jest takie proste rozwiązanie umowy darowizny. Choć jest to darowizna w najbliższej rodzinie, z punktu widzenia formalności i rozliczeń z urzędem skarbowym warto postawić na sporządzenie również i umowy.