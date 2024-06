Poseł Jan Krzysztof Ardanowski z powiatu toruńskiego krytycznie o PiS. Czy założy własną partię?

Poseł i był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z Anną Nartowską w Studiu Wawa.info przyznał, że znaczna część wsi przestała głosować na PiS i ta partia nie ma szans powrotu do władzy, jeśli pozostanie zabetonowana. Zaznaczył, że spora grupa rolników nie poszła na wybory, nie mając na kogo głosować. Jego zdaniem musi powstać nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej. Przyznał, że podjął się tworzenia nowej siły politycznej i trzeba to już robić teraz, by myśleć o objęciu rządów za trzy lata.