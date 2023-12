Senator Lenz: Inny poziom emocji

- Chcielibyśmy podzielić się pierwszymi dobrymi wiadomościami po inauguracji parlamentu zapowiedział Arkadiusz Myrcha. Wśród sukcesów poseł wymienił uchwalenie ustawy o finansowaniu zabiegów in vitro, powołanie nowego rzecznika praw dziecka, powrót do obywatelskiego projektu wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, a także powołanie komisji śledczych. Po raz pierwszy w nowej roli senatora zaprezentował się dotychczasowy poseł Tomasz Lenz: - To dla mnie nowa sytuacja. Senat to rzeczywiście inne środowisko, inny poziom dyskusji, inny poziom emocji, debata jest spokojniejsza i bardziej merytoryczna.

Sprawa Orlenu:"Obowiązkiem państwowej firmy jest oddać te pieniądze"

Poseł Myrcha: Nie będzie wywłaszczeń

Zainteresowanie dziennikarzy wzbudził koalicyjny projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, który zawarto między innymi zapisy dotyczące liberalizacji zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych.

- Ustawa, którą przyjął PiS, spowodowała, że zaledwie trzy procent terenu Polski nadawała się pod postawienie wiatraków – mówił Tomasz Lenz. - Jeździmy po świecie, przemieszczamy się po Europie i widzimy, że farmy wiatrowe funkcjonują w wielu krajach i są składową komponentu energii zielonej, energii zdrowej. Dlaczego my, jako jedyni w Europie, mamy nie dawać sobie szansy, aby farmy wiatrowe powstawały też na lądzie?

Arkadiusz Myrcha argumentował jaka by nie była zaproponowała odległość od zabudowań, będzie ona budzić dyskusje: - Ta dyskusja będzie przeprowadzona na komisji, transparentnie, nie będzie pisania na kolanie czy chusteczkach. (...) Czy to będzie 400, 450, 500 czy 550 metrów, to wypłynie w toku debaty sejmowej" - podkreślił Myrcha, przekonując, że należy pogodzić interesy środowisk wiejskich, branży rolnej, jak i cel odbudowy sektora odnawialnych źródeł energii.

Zapytany o to, czy przepisy umożliwią na wywłaszczanie ziemi Myrcha wskazał, że "należy ostudzić emocje": - Chciałbym wszystkich uspokoić ws. tego, że będzie jakaś fala wywłaszczeń. Inwestycje wiatrakowe, tak jak inne inwestycje w odnawialne źródła energii, będą realizowane bez wywłaszczeń, bez zabierania domów. Pragnę wszystkich uspokoić".