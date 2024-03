Posiadanie określonej grupy krwi może zwiększać ryzyko udaru mózgu. Na co uważać

Grupy krwi

Czy jest udar mózgu

Udar mózgu jest groźny dla życia. Jest to zespół objawów neurologicznych, powstałych w wyniku nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Powstaje, gdy duża tętnica doprowadzająca krew do mózgu lub mała tętniczka wewnątrzmózgowa ulegnie zamknięciu, dużemu zwężeniu lub pęknięciu i nie doprowadzi krwi z tlenem i substancjami odżywczymi do określonego obszaru mózgu.