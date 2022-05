Potrzebna krew w Kujawsko-Pomorskiem. Kto i gdzie może ją oddać?

Krwiodawcy w Kujawsko-Pomorskiem poszukiwani!

W ostatnim czasie zmniejszyły się zapasy krwi w regionie. Informacje te potwierdza Krzysztof Laks z RCKiK w Bydgoszczy. - Niestety, jest to częste zjawisko, które występuje w tym momencie roku.

Jednocześnie to duża zmiana w porównaniu do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie. Wówczas bardzo wiele osób chciało oddać krew. Niektórzy pytali o to, „gdzie można oddać krew dla Ukrainy”. Tymczasem takiej akcji nie było, a zapasy krwi, na początku marca, były wystarczające. Prawdopodobnie po raz pierwszy RCKiK musiało apelować, by wstrzymać się z oddawaniem krwi i nie generować zbędnych kolejek.

Wśród tych, których ogarnęło pospolite ruszenie po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, były również osoby niepełnoletnie i obywatele Ukrainy, którzy nie znali języka polskiego w stopniu wystarczającym do samodzielnego wypełnienia formularza ze zrozumieniem. Tych punkty musiały niestety odsyłać.