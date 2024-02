Powalone drzewo na placu zabaw na Jarze. Urząd Miasta zapowiada kontrolę takich miejsc

Powalone drzewo na placu zabaw

Informacja o powalonym suchym drzewie obiegła internet. W weekend ukazała się na grupie "Osiedle Jar w Toruniu" w mediach społecznościowych. Dołączono do niego zdjęcie drzewa, którego gałęzie, po przewróceniu, częściowo zajęły teren placu zabaw. To sosna. Drzewa tego gatunku dominują w parku przy ulicy Watzenrodego, w którym znajduje się plac zabaw. Niestety – nie udzielono nam informacji, w jakich konkretnie rejonach Torunia drzewostan podlega kontroli. Czy obejmuje ona tylko Jar?

Plac zabaw przy Watzenrodego to bardzo popularne wśród dzieci i rodziców miejsce. Kusi wieloma atrakcyjnymi sprzętami. Dzieci i ich opiekunów przebywa tu wielu, bo w okolicznych blokach mieszka wiele młodych rodzin. Przyjeżdżają tu także torunianie z innych części miasta.

Sytuacją z powalonym obok placu zabaw drzewem zainteresował się Michał Rzymyszkiewicz (PO/KO), wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia. Wystosował on pismo do prezydenta Michała Zaleskiego. Prosi w nim o przeprowadzenie kontroli stanu drzew przy placach zabaw w mieście. Skontaktowaliśmy się ć z Urzędem Miasta, by spytać, czy zgłoszenie zostało przyjęte i czy kontrola będzie przeprowadzona.