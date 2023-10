Powstanie obwodnica Kowalewa Pomorskiego. Obiecał to w czwartek Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

- Dzisiaj trasa dotrzymanego słowa zaprowadziła nas do Kowalewa Pomorskiego. Wiarygodność, dotrzymywanie słowa, to cechy rządu Prawa i Sprawiedliwości, to cechy ludzi PiS, którzy są tutaj ze mną - parlamentarzystów, samorządowców, wszystkich tych, którzy zajmują się sprawami polskiego państwa - mówił minister Adamczyk w Kowalewie Pomorskim.