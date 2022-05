Pożar w Forcie V. Jeden z najlepiej zachowanych zabytków Twierdzy Toruń zagrożony [Zdjęcia]

Paliło się na wałach otaczających prawy majdan. Burzy tego dnia nie było, zwarcie instalacji elektrycznej również nie wchodzi w grę, ponieważ w forcie prądu nie ma. Ktoś musiał trawę podpalić, a wcześniej na teren warowni się dostać. Jest to trudne, ale nie niemożliwe.

- Akcja była utrudniona ze względu na trudny dostęp do miejsca pożaru - mówi Przemysław Baniecki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

W środę przed wieczorem toruńska straż pożarna została wezwana do gaszenia płonącej trawy przy ulicy Polnej. Pożar był spory, w akcji brały cztery strażackie zastępy.

Zbudowana w latach 1878 - 1884 warownia przez 130 lat znajdowała się w rękach wojska. Dzięki temu zachowała się w doskonałym stanie. Poza stalowymi wrotami, zwodzonym mostem, wieżami obserwacyjnymi, czy innymi bardzo ciężkimi pamiątkami, jakie w innych toruńskich fortach złodzieje musieli wywozić na złom ciężarówkami, przetrwały tu ciekawostki nawet tak ulotne, jak napisy wydrapane na cegłach przez wartowników. Niektóre inskrypcje pochodzą jeszcze z XIX wieku! Fort był chroniony do 2014 roku, gdy Agencji Mienia Wojskowego udało się go sprzedać.

Kto kupił od wojska Fort V?

Ile zapłacił nowy właściciel za Fort V i jakie miał plany?

Nowy gospodarz starych murów podczas aukcji zaoferował za nie 707 tysięcy złotych. Plany rzeczywiście miał, ale ich nie zrealizował. W sumie nie wiadomo, po co w ogóle ten zabytek kupił. Stan pozbawionego odpowiedniej ochrony obiektu budzi obawy już od dawna. W kwietniu wysłałem do właściciela w tej sprawie e-maila na adres, którego używałem korespondując z nim w 2014 roku. Zwrot nie przyszedł, więc adres jest aktualny. Odpowiedzi się jednak nie doczekałem. Może więcej szczęścia mieli pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków? Fort jest wpisany do rejestru, wszelkie prace należy więc uzgadniać z konserwatorem. Czy właściciel kontaktował się z BMKZ?