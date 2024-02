Poznaj świadczenia socjalne, które dostaniesz nawet, gdy przekroczysz próg dochodowy!

Dostępne formy wsparcia socjalnego

Kryterium dochodowe

Pierwsza z nich dotyczy przekraczania kryterium dochodowego. Oznacza to, że wsparcie to jest dostępne tylko dla osób, które nie spełniają tego kryterium.

Szczególnie uzasadniony przypadek

Druga przesłanka to istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku. Chociaż przepisy nie precyzują tego terminu, zazwyczaj oznacza to sytuacje życiowe, które w sposób wyraźny różnią się od innych. Mogą to być nagłe i trudne do przewidzenia zdarzenia, takie jak klęski żywiołowe, wypadki, ciężkie zachorowania czy niespodziewane śmierci najbliższych członków rodziny.