Poznaliśmy laureatów Kujawsko-Pomorskiego Press Foto 2023

Przewodniczący jury Wojtek Szabelski podkreślił:

- Cieszę się, że mamy do czynienia z kolejną edycją tego konkursu, bo fotografia od kiedy przeszła na elektroniczną stronę mocy, zaczęła żyć swoim innym życiem, a to życie czasami jest bardzo krótkie, dlatego cieszę się, że fotografia potrafi co jakiś czas wrócić do swojej papierowej formy, że możemy wziąć ją do własnej ręki, że możemy wrócić do niej w dowolnym momencie. Bardzo jestem z tego zadowolony, że zapis naszych czasów, tego co się dzieje w naszym regionie, jesteśmy w stanie sobie przypomnieć i wrócić do niego oglądając te zdjęcia.