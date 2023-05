Poznaliśmy szczegóły obchodów 100-lecia powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu

- Szkolnictwo artyleryjskie w Toruniu rozpoczęło się równo sto lat temu, w czerwcu 1923 roku - mówił płk. Remigiusz Zieliński, dowódca Garnizonu Toruń. - Powstała wówczas Oficerska Szkoła Artylerii. Z różnymi zmianami trwała ona do 2002 roku. My jako Centrum Szkolenia Artyleryjskiego jesteśmy jej dumnymi kontynuatorami. Jest dla nas niezwykle ważne, byśmy mogli to stulecie obejść w sposób huczny i godny, aby pokazać poprzednikom, że pamiętamy o nich, szanujemy i kontynuujemy to, co oni zaczęli.

Hucznie, bo to w końcu artyleria!

- Obchody muszą być huczne, bo to przecież artyleria - stwierdził prezydent Michał Zaleski. - Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski podjął decyzję wyznaczając Toruń jako siedzibę Oficerskiej Szkoły Artylerii. Zmieniały się nazwy, mieliśmy Szkołę Podchorążych, Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii, teraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, ale zawsze sedno zostawało to samo - to nasze miasto zostało stolicą polskich wojsk rakietowych i tak jest postrzegane w Polsce, Europie czy NATO. To tu kształciły się najlepsze kadry, jej absolwenci byli m. in. bardzo walecznymi uczestnikami wojny obronnej w 1939 roku, a teraz uczestniczą w wydarzeniach z udziałem wojsk NATO. To kadry na najwyższym światowym poziomie. Wspólnie: Centrum, samorząd miasta, samorząd województwa i Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów chcemy potraktować te uroczystości jako apogeum wspominania 100 lat kształcenia w naszym mieście oficerów i żołnierzy, którzy znają się na artylerii najlepiej, jak tylko można.