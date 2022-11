PPK dla każdego. Od 2023 roku wszyscy będą zapisywani do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ile zarobimy na PPK?

Wszyscy zatrudnieni pracownicy będą zapisani do dobrowolnego system oszczędzania długoterminowego. Już od 2023 roku automatyczne zapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmą wszystkich do 55 roku życia. Pracownicy będą odkładać nie tylko własne pieniądze, ale również będą kumulować kapitał przy współudziale pracodawcy, a także państwa. W razie potrzeby z systemu można się wypisać. Czy faktycznie jest to dla nas opłacalne? SPRAWDŹCIE WYLICZENIA!

Wszyscy zatrudnieni pracownicy będą zapisani do dobrowolnego system oszczędzania długoterminowego. Już od 2023 roku automatyczne zapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmą wszystkich do 55 roku życia. Pracownicy będą odkładać nie tylko własne pieniądze, ale również będą kumulować kapitał przy współudziale pracodawcy, a także państwa. W razie potrzeby z systemu można się wypisać. Czy faktycznie jest to dla nas opłacalne?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Na początku należy wyjaśnić, że Pracownicze Plany Kapitałowe są prywatnym, w pełni dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania, który przysługuje wszystkim zatrudnionym. Celem PPK jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków, pomnożenie prywatnych oszczędności emerytalnych, a także rozwój przedsiębiorstw, miejsc pracy oraz całej gospodarki.

Od kogo pochodzą wpłaty na konto PPK?

Składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzą od pracodawcy oraz pracownika, a także od państwa. Zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do opłaty wpłaty podstawowej, którą mogą powiększyć o zadeklarowane wpłaty dodatkowej (pracownik do 2%, pracodawca do 2,5%). Każdorazowo wpłaty są zależne od wynagrodzenia i są naliczane procentowo. Obowiązkowa wpłata podstawowa pracodawcy to zawsze 1,5%. Państwo dodaje własne środki, które nie są zależne od dochodów pracownika. Przy trzymiesięcznym okresie oszczędzania państwo jednorazowo przyznaje 250 zł. Następnie w każdym roku konto pracownika będzie zasilane kwotą 240 złotych.

Pierwszy automatyczny zapis do PPK i rezygnacja

Od 2023 roku będą automatycznie zapisywane osoby od 18 do 54 roku życia. Pracodawca wybiera instytucję, która ma zarządzać PPK pracownika. Ten zaś ma otwierany imienny rachunek. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy pracownik może zrezygnować z uczestniczenia w PPK. W takiej sytuacji traci on kolejne wpłaty pracodawcy oraz dopłaty ze strony państwa. W przyszłości można jednak wrócić do PPK nawet wtedy, gdy złożyliśmy wniosek o rezygnację z programu.

Jak najlepiej wypłacać środki z PPK?

Istnieje kilka form wypłaty środków z PPK już po ukończeniu 60. roku życia. Pracownik może:

Dalej odkładać środki w ramach PPK. Skorzystać z domyślnej formy wypłaty. Polega ona na jednorazowej wypłacie 25% środków, a także na rozłożeniu reszty środków na okres 10 lat. W takiej formie kwota jest zwolniona z podatku, który zwykle obejmuje zyski kapitałowe. Wypłacić resztę oszczędności w dowolnej liczbie - od jednej wzwyż. Wciąż jednak 25% będzie wypłacone w pierwszej racie. Jeśli zdecydujemy się na zmniejszenie pozostałych rat poniżej 120 (10 lat), konieczne będzie opłacenie podatku od zysków kapitałowych.

Na co można przekazać środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Pracownik nie musi decydować się na wypłatę środków z PPK. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgromadzone środki przenieść na: polisę w zakładzie ubezpieczeń,

wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego,

rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.

Realne zarobki są zależne od tego, kiedy zaczniemy oszczędzać w ramach PPK, jak długo będziemy to robić, a także, ile wynoszą nasze miesięczne zarobki. Równie istotne jest to, czy zdecydujemy się na dobrowolną miesięczną wpłatę. W galerii przedstawiamy przykładowe zestawienia oparte o kalkulatory oficjalnej strony mojeppk.pl. Zestawienia są przygotowane dla osób, które zaczną odkładanie w ramach PPK w wieku 20,30 lub 40 lat. Uwzględnione zostaną przykładowe kwoty brutto oraz różne wartości procentowe miesięcznej wpłaty. Wyliczenia są przedstawione do osiągnięcia 60 r.ż., kiedy to pracownik może podjąć decyzję odnośnie do tego, czy dalej chce odkładać środki finansowe, czy też nie.