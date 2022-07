PPK dla każdego. Od 2023 roku wszyscy będą zapisywani do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ile zarobimy na tym rozwiązaniu?

Wszyscy zatrudnieni pracownicy będą zapisani do dobrowolnego system oszczędzania długoterminowego. Już od 2023 roku automatyczne zapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmą wszystkich do 55 roku życia. Pracownicy będą odkładać nie tylko własne pieniądze, ale również będą kumulować kapitał przy współudziale pracodawcy, a także państwa. W razie potrzeby z systemu można się wypisać. Czy faktycznie jest to dla nas opłacalne? SPRAWDŹCIE WYLICZENIA!

Pixabay