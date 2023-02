Pracownice toruńskiego banku udaremniły próbę oszustwa

Zdarzenie miało miejsce 17 stycznia. Tego dnia, do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta. Polecił jej wypłatę z konta pieniędzy, gdyż jak twierdził, ktoś chce je przejąć. Mężczyzna poinformował, że po gotówkę zgłosi się funkcjonariusz, który zabezpieczy przekazaną mu sumę pieniędzy. Oszust doprowadził do takiej sytuacji, że seniorka, utrzymując połączenie telefoniczne ze sprawcą przyszła do banku, by wypłacić swoje oszczędności z zamiarem przekazania ich fikcyjnemu policjantowi.