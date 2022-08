Pracownik banku Credit Agricole w Toruniu oszukał 42 klientów na ponad milion zł! "Bardzo tego żałuje". Ruszył proces

Pracownik Credit Agricole w Toruniu oszukał 42 klientów na ponad milion!

Co bardzo ważne w tej sprawie, to bank Credit Agricole wziął na siebie główny ciężar naprawienia szkód swoim klientom. Po pierwsze, wobec rekordowo oszukanej starszej pani. Łącznie, jak przekazuje starszy sekretarz sadowy Jarosław Szymczak, bank naprawił szkodę do poziomu 907 tys. 714 zł 42 gr. Na etapie sądowym wstąpił do sprawy jako pokrzywdzony - będzie domagał się zwrotu pieniędzy od byłego pracownika.