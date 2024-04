Pracujący dostaną nawet 2500 zł na wakacje. Skąd na ich konta wpłynie takie świadczenie?

Wakacje pod gruszą 2024: Dofinansowanie do urlopów

Wakacje pod gruszą, czyli dodatkowe pieniądze na wakacyjny odpoczynek, to świadczenie wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jest to forma wsparcia finansowego, która trafia na konta pracowników przed urlopem, aby umożliwić im swobodne korzystanie z czasu wolnego. Jednak nie każdy zatrudniony może liczyć na to dodatkowe wsparcie.