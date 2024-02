Pracujesz? Czy pracodawca ustala pensję niższą niż minimalną krajowa? To możliwe! Kiedy pracownik może się sprzeciwić?

Co nie liczy się do wynagrodzenia?

Instrukcja PIP - co wskazuje?

Pracownicy mogli liczyć na wysokie zwolnienia w ramach świadczeń tylko do końca ubiegłego, 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku powróciły stare limity, które jednocześnie nie uwzględniły inflacji z…

Niższe wynagrodzenie bez złamania prawa

Przepisy prawa wbrew pozorom umożliwiają pozostawienie bez zmian zasadniczego wynagrodzenia wpisanego w ramach umowy o płacę. Pracodawca nie musi zmieniać zapisów pomimo tego, że w 2024 roku aż dwukrotnie wzrasta minimalne wynagrodzenie. Bez złamania prawa może to być jednak zrobione w konkretnych warunkach.

Kiedy pensja może być niższa od minimalnego wynagrodzenia?

Pracodawca może ustalić pensję niższą niż minimalna krajowa, jeśli różnica między nią a płacą minimalną jest wyrównywana przez rozmaite dodatki lub też premie. Wtedy też jest to traktowane jako wynagrodzenie za pracę - które musi być na poziomie co najmniej minimalnej krajowej - nie zaś jako zasadnicze wynagrodzenie opisane w umowie o pracę.

"Przepisy prawa pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, ani nie wyliczają wszystkich składników, które mogą się do niego zaliczać, dlatego też pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu wynagradzania, jaki wprowadzą dla swoich pracowników".

Nie oznacza to jednak, że wszystkie dodatki i premie można traktować w ten sposób. Są dodatki, nagrody, które stanowią podwyższenie zarobków i nie mogą być dopełnieniem do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia - są raczej wskazaniem, o ile ponad minimalne wynagrodzenie musimy zarobić. Co tu wchodzi w grę?