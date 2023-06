Prasówka 1.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu [1.06.2023] Na co dzień większość z nas korzysta z płatności bezgotówkowej. To wygodne i praktyczne. Jednak są sytuacje, w których jest nam potrzebna gotówka. Po pierwsze nie wszędzie zapłacimy kartą, gotówka przydaje się także na prezent dla kogoś jeśli nie mamy pomysłu. Sprawdzamy, dlaczego warto mieć gotówkę w domu i ile pieniędzy możemy przechowywać. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w naszych domach.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [1.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto kawa przez którą tyjesz. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Większość osób rozpoczyna dzień od filiżanki kawy. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat podaje, że prawie 80% Polaków pije kawę codziennie. Oto kawa przez którą tyjesz, tak wynika z badań naukowców. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. To, że kawa jest zdrowa nie ulega wątpliwości. Jest jednak rodzaj kawy, który nie jest aż tak korzystny i może wpływać na wagę. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak teraz wygląda Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Niedawno skończyła 58 lat! Zobaczcie zdjęcia [1.06.2023] Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno uwierzyć, że ma już 58 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Tyle kosztują w 2023 roku! Takie banknoty z PRL-u są najcenniejsze. Oto przykłady ofert i ceny Zbieracie banknoty PRL? A może macie ich za dużo w domu? Są coraz cenniejsze. Warto przejrzeć strych czy piwnicę, bo może macie tam jakieś szczególnie cenne okazy! Zobacz szczegóły! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Niższe emerytury w 2023 roku. Nowi emeryci stracą pieniądze przez nowe tzw. tablice życia! Zobacz, jak ZUS oblicza emerytury Od kwietnia mamy niższe emerytury! Nowi emeryci stracą pieniądze! W ZUS dla nowych emerytów przyjęto zmienione tablice życia. Wysokość świadczenia emerytalnego może spaść o 6 procent! Przeczytajcie ważne szczegóły! Więcej w naszym materiale. 📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Unikaj tych aut! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz! 📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW.

📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Sprawdź pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach!

📢 Emerytury 2024. 5 tysięcy złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły! 📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek od lipca. Również dla lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Nowy abonament RTV 2023? Pojawił się konkretny pomysł zmian w przepisach. Zapłacą ludzie bez odbiornika? Oto szczegóły Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora.

📢 Takie objawy świadczą o niedoborze witamy D. W czym jest i która jest najlepsza? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D? 📢 Renta wdowia 2023 w Polsce. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Limit wypłaty z bankomatu 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Zniżki na prąd 2023. Dla kogo? Nie masz tego dokumentu, nic nie dostaniesz. Oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca! Zniżki na prąd 2023. Przysługuje tobie zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Musisz złożyć specjalne oświadczenie do swojego usługodawcy! W innym przypadku nie będziesz mógł skorzystać z niższych cen prądu. Zobacz szczegóły!

📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie są skutki jedzenia gotowanych ziemniaków. To dzieje się z organizmem Ziemniaki w Polsce pojawiły się w XVII wieku. Od tego czasu trwa ich nieustanne królowanie na polskich stołach. Są podstawą naszych obiadowych dań. Ostatnio co prawda popularność zdobywają również posiłki przyrządzane bez ziemniaków, jednak sporo Polaków nadal nie wyobraża sobie obiadu bez tego warzywa. Ziemniaki mają sporo składników odżywczych w tym potasu i błonnika. Jednak spożywanie wielkich ilości ziemniaków ma swoje ciemne strony i powoduje skutki uboczne. Jakie dokładnie?

📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Kto skorzysta na uldze? Już 1 lipca wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Sprawdź!

📢 Witaminy B12. W czym jest i co daje jej branie dla organizmu? Sprawdź jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Zobacz! 📢 Sięgnij po pieniądze z ZUS! Emeryci wniosek składają już teraz. Jakie są dodatki do świadczeń ZUS? Tyle możesz dostać! [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? 📢 Będą zmiany przy Motoarenie. Co nowego tu powstanie? Nowych, prywatnych właścicieli będą miały dwie miejskie nieruchomości w Toruniu. Zostały sprzedane za ponad 3 miliony złotych. Jedna z nich znajduje się przy Motoarenie, co oznacza zmiany w pobliżu stadionu żużlowego.

📢 Co się stało w Toruniu? Niezwykle wysoka liczba włamań. Publikujemy film z kradzieży na Podgórzu [WIDEO] Kolejne włamanie na toruńskim Podgórzu - złodzieje połakomili się na skuter. To już prawdziwa plaga. 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Toruńscy strażacy świętowali. Były awanse, medale, nagrody, samochód i kamera W środę w Toruniu obchodzono Dzień Strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

📢 Postarza, niszczy zdrowie i wygląd. Oto 9 przerażających skutków palenia papierosów. Ułatwią Ci rzucenie palenia Skutki wpływu nikotyny na organizm przerażają! Palenie papierosów ma wpływ nie tylko na wygląd cery czy zębów, pogarsza także ogólne samopoczucie, bo przyjemność płynąca z palenia szybko znika, a w jej miejsce pojawia się silna potrzeba sięgnięcia po kolejnego papierosa. Konsekwencje nałogu nikotynowego mogą być jeszcze groźniejsze i doprowadzić do zawału serca czy raka płuc. Sprawdź, jakie skutki niesie ze sobą palenie papierosów, a zmotywuje cię to do szybszego i łatwiejszego pozbycia się nałogu. 📢 Oto żona Łukasza Nowickiego GALERIA ZDJĘĆ. Ślub odbył się na Bali. ZDJĘCIA. Kim jest Olga Paszkowska 31.05.2023 Łukasz Nowicki od ośmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Olgą Paszkowską. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ.

📢 Tak żyją uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert Żuchowscy ze Strzelna - zdjęcia Aneta z Warszawy i Robert ze Strzelna na pewno nigdy by się nie poznali, gdyby nie program "Ślub od pierwszego wejrzenia" w TVN. Dziś tworzą udany związek, mają synka Mieszka, podróżują po świecie i są szczęśliwi. Zobaczcie, jak zmieniło się życie Anety i Roberta Żuchowskich po programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". 📢 Piękny dom w Osieku oficjalnie otwarty. Jest tu co podziwiać Kosztem 7 milionów złotych w Osieku nad Wisłą powstał piękny Środowiskowy Dom Samopomocy. W poniedziałek, 29 maja został uroczyście otwarty. Koszt budowy w całości sfinansowano ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. 📢 Produkty wycofane ze sprzedaży! UWAGA na ostrzeżenia GIS! Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Takie były odkryte baseny w Toruniu. To były czasy! Pamiętacie? Mamy unikalne archiwalne zdjęcia Upał zrobił się straszny, w związku z tym zapraszamy na toruńskie baseny, po których zostały tylko wspomnienia. Ale jakże miłe, bo kto w upalne dni nie szukał ochłody na Wodniku, Jordankach, czy na basenie przy Kujawskiej? 📢 Toruń. Tramwaj na Jar dziś nie pojedzie. Jego trasa ma być gotowa w wakacje Nie 31 maja, ale 15 lipca ma się zakończyć budowa trasy tramwajowej między centrum Torunia a Jarem. Termin został zmieniony, bo rozszerzono zakres inwestycji. Więcej czasu potrzeba choćby na trwające jeszcze prace na ulicy Legionów.

📢 Te zawody niedługo znikną z rynku pracy. Zmiany w kilku branżach. 7 na 10 pracowników jest zagrożonych. „Będą musieli się przekwalifikować” Jak wynika z raportu World Economic Forum, automatyzacja może zabrać nawet 85 mln miejsc pracy. Analiza Pearson trochę łagodzi te prognozy i prognozuje, że w przyszłości zniknie 20 proc. zawodów. – Z analizy wynika, że z rynku pracy znikną m.in. pracownicy administracji i sprzedawcy, w tym głównie kasjerzy – tłumaczy nam ekspert. – W przypadku 7 na 10 zawodów wiemy, że one nie znikną, ale się znacząco zmienią – zapowiada.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.05.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Toruń. Jedna biblioteka zamiast dwóch. Czytelnik pisze o "dyskryminacji i utrudnieniu" Mediateka w Młynie Kultury zamiast dwóch osobnych filii Książnicy Kopernikańskiej przy Kościuszki 41/47 i Lubickiej 45C - takie rozwiązanie nie podoba się czytelnikom odwiedzającym dotychczasowe placówki. Książnica zapewnia, że nowa lokalizacja da znacznie większe możliwości. 📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 31.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Te owoce wspomagają odchudzanie! Dzięki nim spalisz tkankę tłuszczową i oczyścisz organizm z toksyn Jesteś na diecie i nie wiesz czym zastąpić słodycze? Jest rozwiązanie! Włącz do diety owoce. Wiele z nich wspomaga proces odchudzania. Poznaj owoce, dzięki którym szybciej spalisz tkankę tłuszczową i oczyścisz organizm z toksyn. 📢 Gdy jechali na pogrzeb, zgubili trumnę. "Nie doszło do znieważenia zwłok" - ustaliła prokuratura Przyczyną wypadnięcia trumny na ulicę w Golubiu-Dobrzynia była awaria zamku karawanu oraz znaczne nachylenie terenu - ustaliła prokuratura. - Nie doszło do znieważenia zwłok - mówi prokurator rejonowy Przemysław Oskroba. 📢 Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Ciężko się z nimi dogadać. Są uparte i bywają nieznośne. Sprawdź listę! 31.05.2023 Oto lista imion, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Ciężko zaakceptować ich pewne zachowania i sposób bycia. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Kiedyś wierzono, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować osobowość i charakter człowieka. Te osoby mają trudny charakter. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. Sprawdź, kto jest na liście! 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 31.05.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 31.05.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Dachowanie auta pod Toruniem. Dwie osoby w szpitalu Do groźnego zdarzenia doszło po godzinie 20 w Brąchnowie pod Toruniem. Dachował samochód osobowy. 📢 Prof. Wojciech Polak nagrodzony. Znany historyk odebrał medal Thorunium Medalem „Thorunium” uhonorowany został prof. Wojciech Polak. Uroczystość w Dworze Artusa powiązana była z 60. rocznicą urodzin naukowca i współzałożyciela Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Toruniu.

📢 Masz te objawy? To znak, że masz niski poziom żelaza w organizmie Żelazo dla organizmu ma wielkie znaczenie. Jego poziom ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i ogólną kondycję. Niestety bardzo często nie sprawdzamy I nie przywiązujemy wagi do tego pierwiastka. A to błąd. Poziom żelaza powinno badać się regularnie, gdyż pełni ważną rolę w naszym organizmie. Gdzie znajdziemy żelazo i jak je prawidłowo dostarczać do organizmu? Jakie są objawy niedoboru żelaza w organizmie? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? 📢 Toruń. Sąd każe matce odwieźć dzieci do Danii. Elżbieta Jaworowicz działa! Sąd wydał postanowienie, na mocy którego pani Marlena ma odwieźć dzieci do ojca - Nigeryjczyka, do Danii. - Bo rzekomo je uprowadziłam - skarży się matka. 1 czerwca w tej sprawie do Torunia przyjeżdża Elżbieta Jaworowicz ze "Sprawa dla reportera".

📢 Toruń. Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. Tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz. 📢 Oto najlepsze MEMY o komunikacji miejskiej. "Sauna za darmo", awarie co chwilę i ogromny tłok. Znacie to? Komunikacja miejska - MEMY. Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu jechał tramwajem lub autobusem. Taka podróż bywa bardzo specyficzna, o czym doskonale wiedzą internauci, którzy stworzyli masę zabawnych MEMÓW na ten temat. Zobaczcie! 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Takie warzywa i zioła można sadzić i siać w czerwcu. Zbiory będą jeszcze późnym latem Czerwiec to czas, gdy zbieramy posiane wcześniej warzywa i zioła. Ale w czerwcu wciąż można wysiewać kolejne warzywa. Ich zbiory będą się odbywać późnym latem i jesienią. Co ważne, niektóre rośliny lepiej posiać na początku miesiąca, a inne na koniec czerwca. Które warzywa i zioła się do tego nadają? Zobaczcie. 📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 30.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie zabraknie wkrótce prądu! Sprawdź, czy u Ciebie też! Znamy najnowsze informacje, dotyczące planowanych wyłączeń prądu w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy w komunikacie wydanym przez spółkę Energa Operator, znalazły się także ulice z Twojej okolicy. O brakach w dostawie prądu warto wiedzieć wcześniej! Szczegóły w naszej galerii. 📢 Kolejna impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobacz, co się działo! [zdjęcia] Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Można się tam pobawić ze znajomymi przy ulubionych hitach muzycznych, nie rezygnując ze świeżego powietrza. Zobaczcie sami, co się tam działo na ostatniej imprezie! Oto fotorelacja. 📢 Torunianin w samochodzie przewoził ponad 32 kg narkotyków! Na 3 miesiące do aresztu trafił 52-latek, u którego w samochodzie policjanci z toruńskiej komendy zabezpieczyli ponad 32 kilogramy narkotyków. Mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia.

📢 POKAŻ TALENT! Lubisz robić zdjęcia? Prześlij zgłoszenie do konkursu Fotograficzny Talent Roku. Główna nagroda: 10 000 złotych! Fotografowanie to Twoja pasja? A może tylko do czasu do czasu robisz zdjęcia, ale są one dla Ciebie powodem do dumy i chcesz się nimi pochwalić. Wszystko jedno, czy robisz zdjęcia aparatem czy komórką - prześlij swoje najlepsze kadry do konkursu i zostań Fotograficznym Talentem Roku. Twoje zdjęcia mogą trafić na strony wyjątkowego albumu, a Ty możesz zdobyć główną nagrodę 10 000 złotych. 📢 Mieszkanie na własność od państwa? Będą nowe rozwiązania! Kto z nich skorzysta? Najnowsze zapowiedzi mówią wprost: Najemcy będą mieli lepsze zasady otrzymania na własność Mieszkania Plus. O tym mówi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wraz z Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości przygotowało specjalny pakiet rozwiązań. Z założenia mają one pozwolić na wykupienie mieszkania na własność na lepszych, preferencyjnych warunkach.

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii na Jarze [zdjęcia] W sobotę, 27 maja, do Pierwszej Komunii Świętej przystępowały dzieci w parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. To parafia na osiedlu Jar - młoda i prężna. Przy tym ważnym dla dzieci i rodziców wydarzeniu był fotoreporter "Nowości". 📢 Pierwsza Komunia Św. Szkoły Salezjańskiej w Toruniu [zdjęcia] W sobotę (27.05) do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci ze Szkoły Salezjańskiej w Toruniu. Wydarzenie miało miejsce w kościele pw. św. Antoniego na Wrzosach. Był przy tym nasz fotoreporter. 📢 Toruń. Święcenia kapłańskie w katedrze. Diecezja ma nowych księży [zdjęcia] Sześciu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie podczas uroczystości w katedrze świętych Janów w Toruniu w sobotę 27 maja.

📢 Koszmarne buble budowlane. Historie remontów, które stały się katastrofą. Największe niedoróbki i amatorska prowizorka polskiego internetu Każdy może stać się ofiarą koszmarnych bubli budowlanych. Wystarczy, że trafimy na nieodpowiednich majstrów, a nasz remont zamieni się w totalną katastrofę. Stracimy pieniądze, materiały budowlane i cenny czasu. Zobacz galerię zdjęć z największymi niedoróbkami i pokazem amatorskiej prowizorki polskiego internetu. Boli i ściska w środku od samego patrzenia.

📢 Tak dostaniesz ponad 550 zł od ZUS, a w rok ok. 6,6 tys. zł. Bez podatku. Specjalny dodatek ZUS wypłaci bez względu na wiek. Ale nie każdemu Ponad 6,6 tysiąca złotych w rok od ZUS i bez podatku. Tyle możesz zyskać dzięki ostatniej waloryzacji, bo wzrosła kwota specjalnego dodatku wypłacanego przez ZUS. O dodatkowych pieniądzach wie bardzo mało osób, a w ten sposób w maju 2023 możesz dostać miesięcznie ponad 550 zł. Co ważne, to pieniądze wolne od podatku dochodowego. Dodatkowe kwoty może otrzymać każdy, bez względu na wiek. Jak napisać wniosek o ekstra pieniądze z ZUS, by je dostać? 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Zdrowe produkty, które mogą szkodzić. Oto często polecane jedzenie, które lepiej ograniczyć lub całkiem unikać Zdrowe jedzenie jest tym, czym najczęściej chcielibyśmy się odżywiać. Niestety, nie wszystkie produkty uznawane za korzystne dla organizmu są nimi naprawdę. Jak to możliwe, że przekonuje się na do żywności, która nie jest wcale odżywcza, a może nawet szkodzić? Wyjaśniamy i podajemy, jakie produkty nie zasługują na miano zdrowych i z tego powodu ich spożycie powinno być ograniczane.

📢 Jak się ubierać, aby zamaskować wystający brzuch? Zobacz stylizacje, które Ci w tym pomogą! Będziesz czuła się w nich komfortowo i pięknie Wystający brzuch i tzw. oponka może być powodem kompleksów wielu kobiet. Jeśli i Ciebie krępują fałdki tłuszczu i chciałabyś je jakoś ukryć, to mamy kilka propozycji stylizacji. Zobacz, jakie ubrania nosić wiosną i latem, aby zatuszować dodatkowe kilogramy i wyglądać szczuplej. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Takich rzeczy nie wolno robić na balkonie. Zobacz koniecznie - za takie zachowania możesz dostać mandat Balkon to dodatkowa przestrzeń, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Jednak nawet na nim musimy przestrzegać wielu zasad. Tam możemy relaksować się pijąc kawę, a także złapać trochę oddechu. Życie we wspólnocie wymaga przestrzegania jej zasad. Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie.

📢 Mieszkańcy Urzędniczej 2 w Toruniu mają dość "Magicala": "Tak się nie da żyć!" Od ośmiu lat trwa walka mieszkańców bloku przy ul. Urzędniczej 2 o chociaż jedną spokojną noc. Wszystko za sprawą patostreamów prowadzonych przez m.in. Daniela "Magicala". Tym razem mieszkańcy Urzędniczej byli świadkami wybuchu w mieszkaniu, z którego płyną patotransmisje. - Tu mieszkają dzieci. Boimy się, że w końcu coś im się stanie - mówią "Nowościom".

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

