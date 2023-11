Prasówka 1.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz!”?

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz! Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik w sieci – stworzonych, a także opublikowanych oraz udostępnionych przez internautów. Ogromne zainteresowanie tymi humorystycznymi obrazkami świadczy więc o tym, że zbliża noc, jaka co roku wywołuje liczne kontrowersje i sprzeczne opinie. Jako zachodnie święto, Halloween przyjęło się również w Polsce, choć wiele osób podchodzi do niego z dużym dystansem. Zwyczaje z nim związane to między innymi chodzenie z cukierkami od domu do domu w upiornym przebraniu bądź uczestniczenie w halloweenowych imprezach. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są charakterystyczne przekąski, przypominające swym kształtem motywy z piekła rodem. Ponadto wśród modowych trendów, które królują jesienią nie zabrakło miejsca na halloweenowe stroje, a nawet manicure, fryzury czy makijaże. Popularne stały się wręcz pełne stylizacje, wyróżniające się mrocznymi barwami, wzorami, a także dodatkami, przymocowanymi do strojów bądź wplatanymi we włosy. W związku z tym, że Halloween wzbudza kontrowersje w internecie pojawiło się sporo memów, komentujących to święto oraz sposób jego obchodzenia. Twórcy zabawnych obrazków podeszli do tematu z przymrużeniem oka, a także niemałym dowcipem. Zobacz najpopularniejsze grafiki o Halloween i uśmiechnij się!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 1.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 01.11.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Nowe meble od skarbówki za pół ceny w Kujawsko-Pomorskiem! Głównie marka "Klose" Urząd Skarbowy wystawił na licytację ponad setkę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose", z salonu spółki KMK Kolekcja Mebli. Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 50 proc. wartości. Jak je kupić? Zobacz szczegóły w naszej galerii. 📢 Urząd Skarbowy zrobi kontrolę, jeśli tego nie zrobiłeś! Fiskus weźmie 20 proc. Lepiej o tym pamiętać Otrzymałeś może darowiznę? Może tu skarbówka podważać kwestię płacenia podatku od darowizny. Jest to dość istotne i lepiej pamiętać o tym, że przekazanie lub darowizna powinny być zgłoszone do urzędu. I to nawet wtedy, gdy oczywista jest kwestia zwolnienia z podatku. Jeśli się spóźnisz, będziesz zmuszony do zapłaty podatku. Jaką karę zapłacisz, jeśli będzie darowizna wykryta podczas kontroli?

📢 Choroba zbierająca śmiertelne żniwo. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia.

📢 1 listopada wchodzi w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia. Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wchodzi w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Urodziłeś się w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to wiedzieć Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą! 📢 Zmienia się prawo spadkowe! Takie zmiany wchodzą w życie już w listopadzie Już w listopadzie w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące spadków. Dzięki nowym przepisom dziedziczenie po zmarłych będzie prostsze. Zawęzi się grono uprawnionych, a także skróci czas postępowania spadkowego. Co dokładnie wprowadza nowelizacja prawa spadkowego? Kto na tym skorzysta? 📢 Dziesięciogroszówka aż za 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Sprawdź szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Oto nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń! 📢 Tyle zarabiają w branży budowniczej! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

📢 Najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy! 📢 Ośrodek w Zalesiu. Co tam się wyrabia? Po sezonie letnim sporo się dzieje Po zakończeniu sezonu letniego życie nie zamarło w Ośrodku Wypoczynkowym Zalesie nad jeziorem Chełmżyńskim, w którym wypoczywa wielu mieszkańców Torunia.

📢 Moda na te samochody nie mija. Choć mają swoje lata trzymają się świetnie. One są najmniej awaryjne Starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Niektóre modele mają 10 i więcej lat i trzymają się świetnie. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Takie SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Oto nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy, ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Mroczne sekrety Torunia. Halloweenowy spacer po mieście przeszedł ulicami Starówki Halloween bezsprzecznie stało się wydarzeniem, na które czeka wiele osób. Jest to atrakcja i chwila do zabawy. W związku z tym co roku powstaje wiele wydarzeń, na które mają okazję wybrać się także mieszkańcy Torunia i okolic. Mroczne sekrety Torunia. Halloweenowy spacer po mieście przeszedł dziś ulicami Starego Miasta. Jakie tajemnice poznali uczestnicy? 📢 Te towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Sprawdź, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 Jak mieszka i żyje "Znachor"? Oto, jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota.

📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę. 📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024? Poznaj szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [1.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [1.11.2023] Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [1.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [1.11.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [1.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u [1.11.2023] Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki.

📢 Wygrane w grach Lotto, które nie zostały odebrane. Po te pieniądze nikt się nie zgłosił [1.11.2023] Wygrana w grach Lotto to marzenie wszystkich graczy. Wygrywając w grach Totalizatora Sportowego można zostać Lottomilionerem i całkowicie odmienić swoje życie. W Eurojackpot do wygrania bywa nawet 500 mln złotych! Jak się okazuje nie każdy zwycięzca odebrał wygraną. Zobaczcie, jakie wygrane nie trafiły do posiadacza kuponu? Sprawdzamy.

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [1.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Wyliczenia podwyżek - tak może urosnąć Twoja emerytura [1.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [1.11.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce 1.11.2023 Oto najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi.

📢 Stacja Toruń Katarzynka okradziona. Zniknęło stąd część wyposażenia Z nieczynnej stacji Toruń Katarzynka zniknęły stojaki rowerowe. Zarządca tego miejsca ich nie usunął, więc co się z nimi stało? 📢 Tak będą otwarte sklepy 1.11.2023. Oto godziny otwarcia sklepów we Wszystkich Świętych: Biedronka, Lidl, Żabka, Polomarket, Netto Wszystkich Świętych 1 listopada to dzień wolny od pracy. W tym dniu w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek przed 1 listopada. We wszystkich Świętych markety i galerie handlowe będą nieczynne - są to dni ustawowo wolne od pracy, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy we Wszystkich Świętych 1 listopada i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają na adopcję Właściwie nie ma dnia by do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie zawitał nowy lokator. Najczęściej są to psy i koty. Zwierzęta trafiają tam, gdyż albo same uciekły albo zostały porzucone przez dotychczasowych właścicieli lub im odebrane. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Jedne nowego właściciela wypatrują od miesięcy, inne niedawno przyszły na świat. Może któryś wam się szczególnie spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Siatka dilerów z Torunia rozbita. 200 funkcjonariuszy, 26 zatrzymanych, zabezpieczone narkotyki warte milion złotych Policjanci z komendy miejskiej w Toruniu i komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przy wsparciu kontrterrorystów, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w handlu narkotykami. Zatrzymali 26 osób. 12 osób trafiło do aresztu. Część zatrzymanych to czynni pseudokibice piłkarskiego klubu z Torunia. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 31.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 31.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 31.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Nawiedzone miejsca w Kujawsko-Pomorskiem. Tu straszy - lepiej się nie zapuszczać po zmroku! Duchy na Pomorzu i Kujawach? Mamy dla Was propozycje dla odważnych na halloweenową wycieczkę. W naszym regionie są miejsca, które miejscowi omijają na co dzień szerokim łukiem. Tajemnicze hałasy, zamglone postaci, niepokojące trzaski, a czasami i widma - oto dziesięć miejsc na Pomorzu i Kujawach, w których straszy.

📢 Toruń. Kościotrup znaleziony przy Grzybie i inne cmentarne historie Podczas budowy toruńskiego mostu robotnicy odkopali ludzki szkielet, a przy nim rozsypane srebrne monety, między innymi z czasów powstania listopadowego. 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Dom dla Stelli potrzebny na już! Kto pomoże porzuconej 13-letniej suczce? Schronisko prosi choćby o dom tymczasowy W połowie września pod bramy schroniska trafiła ona – Stella. Wychudzona, zmarźnięta i przerażona psia staruszka leżała na betonie, nie wiedząc, co dokładnie się dzieje. Wolontariusze i pracownicy toruńskiego schroniska widząc, w jakim stanie znajduje się pies, od razu ruszyli z przyspieszoną akcją poszukiwania domu dla Stelli. Kto da jej dom, choćby tymczasowy? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 31.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 31.10.2023 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 UMK jedyny z regionu w międzynarodowym rankingu. Są powody do zadowolenia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ponownie zauważony w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject. W tegorocznej edycji prestiżowego zestawienia uczelnia została wyróżniona w aż siedmiu dziedzinach i 21 dyscyplinach. 📢 Woda w lubickich kranach jest najdroższa w powiecie toruńskim Obowiązujące aktualnie w gminach powiatu toruńskiego stawki na wodę w wodociągu i odprowadzanie ścieków nie pozostawiają złudzeń. Najwięcej za te usługi płacą mieszkańcu gminy Lubicz.

📢 19-letnia Martyna z Torunia oskarżona o śmierć dwójki znajomych w BMW. Obrońca: "Jest w traumie. Nie przyznaje się do winy" Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 19-letniej Martynie N. z Torunia. Odpowie za spowodowanie wypadku na autostradzie A2 pod Łodzią, wskutek którego zginęło dwoje młodych torunian. - Nie przyznaje się do winy. Dla niej to też traumatyczne przeżycie - mówi adwokat Ewa Czapiewska, obrońca dziewczyny. 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Ukryte kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Polskie „naj”: 15 wyjątkowych atrakcji turystycznych Polski. Są unikatowe na skalę Europy i świata Często z zachwytem podziwiamy zagraniczne lokalizacje, które mogą poszczycić się mianem „najstarszych, najdłuższych, najlepszych”. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w Polsce również mamy wiele takich miejsc. Odkryj polskie „naj”, czyli 15 atrakcji turystycznych Polski, które są unikalne na skalę europejską i światową.

📢 Toruń. 21-latek jechał 213 km/h mercedesem. Stracił prawo jazdy i dostał 8200 zł mandatu Policjanci z toruńskiej "drogówki" zatrzymali mężczyznę w sobotę, 28 października, na autostradzie A1. Znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości nie było jedynym przewinieniem 21-latka, któremu zatrzymano prawo jazdy. 📢 Toruń. 41-latek wtargnął z nożem na mszę. Zatrzymała go policja Mężczyzna z nożem w ręku miał wbiec do kościoła św. Józefa na toruńskich Bielanach i wykrzykiwać wulgaryzmy. 41-latek może odpowiedzieć za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

📢 20 najtańszych miast Europy na sylwestra 2023/2024: najnowszy ranking. Nawet 1900 zł za szampański weekend w europejskiej stolicy Sylwester w Europie może być tani, o ile wiecie, gdzie najbardziej opłaca się zaplanować powitanie nowego roku 2024 tak, by dobrze się bawić, ale nie wydać majątku. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny przelotów i noclegów w 20 miastach Europy, i stworzyliśmy ranking najtańszych miejsc na zabawę sylwestra i Nowy Rok 2023/2024. Zdobywca pierwszego miejsca zaskakuje. Przekonajcie się, gdzie sylwester w Europie będzie w tym roku najtańszy. 📢 Czyj nagrobek będzie odnawiany dzięki tegorocznej kweście na najstarszym toruńskim cmentarzu? Prawie 70 osób będzie 1 listopada zbierało pieniądze na cmentarzu św. Jerzego na odnowienie kolejnego cennego pomnika z najstarszej toruńskiej nekropolii. Można powiedzieć, że niektórzy się na kwestach wychowali, ponieważ tegoroczna zbiórka będzie 21., a ze skarbonkami po cmentarnych alejkach chodzą nawet całe rodziny.

📢 ZGM w Toruniu: "Niestety, projekt remontu klatek nie zakwalifikował się do dofinansowania" Po naszej publikacji dotyczącej rewitalizacji budynków koszarowych przy ul. Mickiewicza swój komentarz nadesłał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Poniżej jego treść i odpowiedź autorki publikacji.

📢 Iga Świątek i inne gwiazdy tenisa w pięknych kreacjach przed WTA Finals ZDJĘCIA Na ceremonii losowania, która odbyła się w Teksasie przed rozpoczęciem WTA Finals 2022, najlepsze tenisistki świata pojawiły się w niezwykłych kreacjach. Tym razem kibice mieli okazję zobaczyć swoje faworytki nie w strojach sportowych, lecz wieczorowych. W trakcie i po uroczystości cała ósemka zawodniczek pozowała do zdjęć, a efekt pracy fotoreporterów możecie obejrzeć w naszej galerii. Tam także znajdziecie zdjęcie Igi Świątek wraz z całym jej teamem. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 30.10.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Toruń. Masowe groby "na oko", czyli kuriozum na toruńskich Glinkach ciąg dalszy Tuż przed Świętem Zmarłych sprawdziliśmy, jak w praktyce wyglądają zapewnienia prezydenta Torunia o tym, że w miejscu ekshumowanych masowych grobów na Glinkach zostały wstrzymane prace budowlane. Trwają w najlepsze. Tam, gdzie spoczywały szczątki trzech tysięcy osób, jeździ ciężki sprzęt. Wydaje się, że decydenci nadal nie wiedzą dokładnie, jakie są granice tego szczególnego obszaru, bo wyjaśnienia, które padają z ich ust, są zdumiewające.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

📢 Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! Znak zodiaku ma wpływ na charakter i osobowość człowieka - czy ktoś jest wesoły i energiczny, cichy i zamknięty w sobie, czy może poważny i ambitny. Znak zodiaku poprzez definiowanie naszego usposobienia, ma wpływ również na to, jakie zwierzę będzie idealnym kompanem dla danego człowieka. Ruchliwy i szczekający pies, który zarazi cię swym entuzjazmem? A może leniwy kanapowiec, który będzie ci towarzyszył w długie wieczory w domu? Zobacz, który pies pasuje do twojego znaku zodiaku!

📢 Oto najpopularniejsi wulkanizatorzy w Toruniu. Tu wymienia opony najwięcej kierowców. Te warsztaty mają najwięcej opinii Przełom października i listopada to czas kiedy najwięcej kierowców wymienia opony letnie na zimowe. W Toruniu jest wiele warsztatów wulkanizacyjnych, gdzie można dokonać tej czynności. Który wulkanizator robi to najlepiej i najszybciej? Ilu kierowców tyle opinii. Pewną wskazówką są opinie zamieszczone w serwisie Google. Zobacz, który wulkanizator w Toruniu ma ich najwięcej. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez na starówce Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Wszystko za sprawą "Kosmicznych otrzęsin UMK"! Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Pierwszy gol nastolatka i zwycięstwo Elany Toruń. Tak kibicowaliście piłkarzom! Elana Toruń październik rozpoczęła i i zakończyła zwycięstwem. W sobotę na własnym boisku pokonała Pogoń II Szczecin, a pierwszego gola dla seniorskiej drużyny Elany zdobył 19-letni Kacper Knera.

📢 Morsy z Zalesia rozkręcają nowy sezon. Zapraszają do wspólnej kąpieli Na drugiej w nowym sezonie kąpieli spotkała się grupa "Morsy z Zalesia". Zanurzają się w jeziorze Chełmżyńskim w każdą sobotę. 📢 MZK Toruń na Wszystkich Świętych. Tak dojedziemy autobusami i tramwajami do cmentarzy. Kiedy za darmo? W okresie Wszystkich Świętych - przed i po święcie, a także w samo święto - inaczej będzie funkcjonowała komunikacja miejska w Toruniu. Będą dodatkowe kursy, 1 listopada autobusami i tramwajami pojedziemy za darmo. 📢 Akcja policji w centrum Torunia. Huk i funkcjonariusze z bronią maszynową W czwartek po godzinie 16 na Wałach generała Sikorskiego w Toruniu kilka nieoznakowanych policyjnych samochodów zablokowało auta stojące koło kościoła św. Szczepana. Jak informuje świadek, w stronę aut poleciały granaty hukowe, a za nimi funkcjonariusze uzbrojeni w broń maszynową.

📢 Msze święte na cmentarzach we Wszystkich Świętych. O których godzinach w Toruniu? 1 listopada, w święto Wszystkich Świętych, na cmentarzach zostaną odprawione msze święte. Jak je zaplanowano na nekropoliach w Toruniu?

