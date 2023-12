Prasówka 1.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [1.12.2023]”?

Prasówka 1.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [1.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 W tych rybach mogą być jaja tasiemca - ostrzega Magda Gessler. To się dzieje z organizmem, gdy jemy śledzie [1.12.2023] Magda Gessler - znana restauratorka a dla wielu osób autorytet i skarbnica wiedzy w kwestiach kulinarnych - ostrzega przed jedzeniem takiej ryby. - To ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia - mówi Magda Gessler. Chodzi o jaja tasiemca w lubianym daniu wigilijnym - śledziach. Na co uważać, kupując i przyrządzając śledzie? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy tę rybę? Czytaj więcej!

📢 Domowe sposoby na obniżenie cholesterolu bez leków. Wysoki cholesterol niebezpieczny dla zdrowia! [1.12.2023] Cholesterol jest nam niezbędny, ale gdy jest zbyt wysoki szkodzi naszemu zdrowiu i prowadzi do śmiertelnych chorób! Jednak można go obniżyć bez leków - domowym sposobem. Wiemy, co trzeba zrobić!

Prasówka 1.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [1.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [1.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych [1.12.2023] Sprawdziliśmy, co można zjeść w sejmowej stołówce i ile kosztują posiłki. Dla porównania podajemy ceny podobnych dań, które serwowane są w bydgoskich barach mlecznych (a te - pamiętajmy - są tańsze niż stołeczne). W Sejmie sporo się zmienia, ale nie jedno - parlamentarzyści nadal stołują się w gmachu przy ul. Wiejskiej, wydając przy tym mniej niż "zwykli" obywatele, odwiedzający niewyszukane lokale gastronomiczne. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze! [1.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [1.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [1.12.2023] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [1.12.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [1.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [1.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu kupisz obecnie w regionie. Oto przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom, które dotyczą najtańszych domów do remontu, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba wydać na takie nieruchomości? W jakim są stanie? Gdzie się znajdują? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym materiale. 📢 Takie są pierwsze objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić.

📢 Urząd Skarbowy zwraca spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie! 📢 Tak się zarabia w polskiej straży pożarnej. Sprawdź zarobki, dodatki i premie strażaków w 2023 roku Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają funkcjonariusze straży pożarnej? Sprawdziliśmy to dla Was i być może będzie zaskoczeni zarobkami w tej służbie na poszczególnych stanowiskach. Od czego jeszcze zależą płace w straży? Zobaczcie sami! 📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Takie są planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów" Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Samotni seniorzy mogą liczyć na wyższe emerytury? Jest na to szansa. Na jakich warunkach? Zwycięska koalicja rządowa w treści swojej umowy koalicyjnej wpisała konkretny zapis, który wyraźnie sugeruje, że w trakcie przyszłych rządów wprowadzi konkretne, istotne zmiany w emeryturach. Przede wszystkim dotkną one tzw. renty wdowiej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zmiany zostaną wprowadzone i w jakiej wysokości - jednak wiele wskazuje na to, że ostatecznie się pojawia. A na co potencjalnie możemy liczyć?

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [1.12.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Przejście na emeryturę "w złym miesiącu"? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe?

📢 UMK wystawia na sprzedaż nieruchomość w Piwnicach. Kupuje samorząd województwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika chce sprzedać folwark w podtoruńskich Piwnicach. Nabywcą ma być toruński Urząd Marszałkowski. 📢 Tak mieszka i żyje Muniek Staszczyk. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk?

📢 Styl życia Kingi Rusin. Praca, życie, mieszkanie i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak żyje Kinga Rusin. 📢 To są ostatnie lata podwójnej waloryzacji! Co zmieni się w emeryturach 2024? Lepiej się na to przygotuj! W 2024 roku waloryzacja emerytur może być co najmniej zaskakująca. Wynika to z faktu, że szykują się nam aż dwie podwyżki świadczeń emerytalnych. Pierwsza odbędzie się tradycyjnie na początku marca. Jednak wiele wskazuje na to, że pojawi się również waloryzacja wrześniowa. Co zmieni w tej sprawie przyszła rząd? O ile wzrosną świadczenia emerytalne? Co zyskają seniorzy? Sprawdź!

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 Wartościowe banknoty z PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci! 📢 Tak wygląda pierwsze stadium Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Zwróć uwagę na te objawy Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Zobacz, czym charakteryzuje się choroba Alzheimera.

📢 Bardzo ważna informacja od ZUS! Dotyczy emerytur oraz innych świadczeń. Nie przegap! Zagadnienia związane z emeryturami i świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są zawsze na czasie i ważne dla wielu osób. To właśnie tam kształtuje się nasza przyszłość finansowa i stabilność życiowa po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. Dlatego niezwykle istotne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i informacjami, które mogą wpłynąć na nasze świadczenia emerytalne oraz inne wsparcie ze strony ZUS. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Ta choroba zbiera śmiertelne żniwo. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia. 📢 UWAGA! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 To są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Te Polki zarabiają najwięcej! Wiemy, ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Odkrywaj rzadkie zabawki vintage z okresu PRL, które teraz osiągają znaczące ceny na platformie Allegro. To prawdziwe kolekcjonerskie skarby Epoka PRL-u dawno za nami, ale pozostały w nas wspomnienia i dawne przedmioty pochowane po piwnicach i strychach. Najbardziej lubimy chyba stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Znaleźliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro! Poznajcie nowy zestaw starych zabawek z PRL-u!

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia. 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Przed przejściem na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Sprawdź, jak je uzyskać Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? Oto szczegóły!

📢 Realne wsparcie dla samotnych seniorów? To wyjątkowe formy pomocy finansowej. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Auta które nie rdzewieją? Sprawdź TOP 5 modeli odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Poznaj bezawaryjne SUV-y. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Te symptomy sygnalizują wysoki niedobór kwasów Omega-3 w Twoim organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało? 📢 Oto lista samochodów z rankingu ADAC, niezawodnych aut używanych. Dokonaj mądrego wyboru Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Rozpoznajesz te objawy? To może sugerować brak witaminy A w organizmie. Jak można sobie pomóc? Witamina A pełni ważne funkcje w organizmie. Należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i często nazywana jest także retinolem, beta-karotenem, prowitaminą A oraz akseroftolem. W organizmie witamina A magazynowana jest jako retinol w wątrobie i tkance tłuszczowej. Niedobór witaminy A może powodować wiele niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Sprawdź, jakich!

📢 Te samochody to łakomy kąsek dla przestępców. Które auta w Polsce kradną najczęściej i są na celowniku przestępców? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Posiadasz SMART TV? Ostrzegamy, że wszelkie działania i rozmowy mogą być rejestrowane na żywo Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie. 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Wyższe świadczenia finansowe dla małżeństw. Szczegóły dotyczące kwalifikacji i procedury wypłaty dodatkowych środków Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki! 📢 Tajne kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz! 📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Słynny fizyk UMK w Toruniu winny kłamstwa lustracyjnego! Orzeczenie w sprawie prof. Andrzeja Kowalczyka, twórcy tomografu optycznego Zakończył się drugi proces lustracyjny prof. Andrzeja Kowalczyka, znanego fizyka UMK w Toruniu, twórcy tomografu optycznego. Był wynikiem skutecznej apelacji prokuratury IPN, która ustaliła, że naukowiec współpracował z tajnymi służbami jako TW Andrzej. 22 listopada Sąd Okręgowy uznał profesora za winnego kłamstwa lustracyjnego.

📢 Harmonogram tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jakie ciekawe wydarzenia czekają na mieszkańców i turystów? Oficjalne otwarcie Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego już za nami. Nic straconego! Do 21 grudnia torunianie i turyści będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach, które zorganizowano z myślą o świątecznym klimacie. 📢 Legionella w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. Co z uczniami i nauczycielami? Bakterie legionelli wykryto w prysznicach Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Wykryto ją podczas rutynowych badań miejskich wykonywanych przez toruńską stację sanitarno-epidemiologiczną.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć...

📢 Toruń. Wymiana opon - spadł śnieg i u wulkanizatorów od razu spore kolejki Opady śniegu przypomniały niektórym kierowcom o wymianie opon. U wulkanizatorów są obecnie całkiem spore kolejki i wypełnione kalendarze. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 30.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Sergio Ramos bliski rozstania z żoną, z którą ma czterech synów. Ostatnio przeszedł zbyt wiele zmian w swoim życiu Środkowy obrońca Sevilli, Sergio Ramos, może ponownie zostać kawalerem. Jest bliski rozstania z żoną Pilar Rubio. 📢 Zmiany przy Wiązowej w Toruniu. Po wyburzeniach powstaną tu dwa budynki mieszkalne Z powierzchni ziemi zniknęły drewniane pawiloniki i blaszane garaże przez lata stojące u zbiegu ulic Podgórnej i Wiązowej w Toruniu. Powstanie tu budynek mieszkalny z funkcją usługową. Przy Wiązowej budowany jest już inny dom. To nie wszystkie tego typu inwestycje w tej części Torunia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 30.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Tak się bawi Toruń w Bajce! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się na parkiecie na ostatniej imprezie w toruńskiej Bajce? Było jak zwykle bardzo gorąco! Zobaczcie kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na starówce!

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 29.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Club Toruń. Mamy najnowsze zdjęcia z imprez! Co działo się ostatnio w Hex Club Toruń? Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Przykra wpadka KH Energi Toruń z Zagłębiem Sosnowiec. Mamy zdjęcia kibiców na Tor-Torze Nieskuteczność, błędy w obronie - KH Energa Toruń przegrał na własnym lodowisku z przedostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec. To dla nas niewygodny rywal: w trzech meczach z tym rywalem torunianie stracili aż trzynaście goli.

📢 Toruń. Polonistka kontra były dyrektor SP 8. Bój sądowy dopiero się zaczyna! Wszyscy apelują Grzegorz B., były dyrektor SP nr 8 w Toruniu, uporczywie naruszał prawa pracownicze nauczycielki Doroty Olszewskiej-Siomy i fałszywie zawiadamiał o przestępstwie - uznał sąd, ale sprawę warunkowo umorzył na trzy lata próby. Z tym wyrokiem nikt się nie pogodził - wszyscy apelują! W tle sprawy: głośna lekcja o depresji. 📢 To przynosi nieszczęście w naszym domu. Według przesądów - te rzeczy najszybciej wyrzuć z mieszkania! Dom to nasz azyl, zacisze w którym wypoczywamy, ładujemy akumulatory. To w domu spędzamy radosne chwile i cierpimy z dala od świata. Warto jednak aby atmosfery w domu nic nam nie zakłócało. Dlatego koniecznie wyrzućcie z Waszych mieszkań te przedmioty, które przyciągają pecha.

📢 Toruń. Już po raz osiemnasty wręczono Stalowe Anioły pracownikom społecznym 12 osób i instytucji z całego regionu odebrało w Toruniu Stalowe Anioły, będące nagrodą za zaangażowanie w pracy społecznej. Statuetki wręczył marszałek województwa Piotr Całbecki. 📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota najbardziej się dogadasz Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Toruń. Słodka rywalizacja na Jarze. Wiślańska już otwarta, Lenkiewicz został w tyle Cukiernicy walczą o klientów na osiedlu Jar w Toruniu. 23 listopada swoje podwoje otworzyła tutaj "Wiślańska". Tym samym wyprzedziła "Lenkiewicza", który swoje otwarcie wciąż przesuwa.

📢 Takiej zabawy dawno nie było! Wielki roztańczony bal w Karbówku na 100-lecie łowiectwa! Kto był? [zdjęcia] Bal Charytatywny w Osadzie Karbówko zakończył obchody stulecia zjednoczenia polskiego łowiectwa zorganizowane przez okręg toruński Polskiego Związku Łowieckiego. 📢 Toruńska Fabryka Cukiernicza Kopernik ma już 260 lat, to tu powstają słynne pierniki [wideo] Produkcji słynnych toruńskich pierników w Fabryce Cukierniczej Kopernik nie wstrzymały zabory ani wojny światowe. Wypieki powstają tu już od 260 lat, co nie jest jedynym ważnym jubileuszem w ostatnim czasie. Załoga fabryki przygotowuje się bowiem do świętowania 70. urodzin Wafla Teatralnego.

📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce. Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w Hex Club Toruń Hex Club Toruń to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam ostatnio działo! Było bardzo gorąco! 📢 Pchli targ w Toruniu. Tym razem w lekko zimowej scenerii [Galeria] Także w ostatni weekend listopada, a dokładniej - w niedzielę 26 listopada na parkingu przed Centrum Handlowym "Kometa" w Toruniu zorganizowano pchli targ. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję.

Wideo W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?