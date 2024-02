Prasówka 10.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znakomite wieści dla emerytów. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znakomite wieści dla emerytów. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.02.24

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Zobaczcie, co się działo! Działo się na ostatniej imprezie w Hex Club Toruń! Mamy dla Was kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii.

📢 Krzysztof Stanowski. Tak żyje twórca Kanału Zero. Dom w środku lasu, ogród i boisko Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Minimum 1269 zł z ZUS tylko do końca marca! Lepiej nie czekaj, bo te pieniądze przepadną Jeszcze tylko do końca marca jest czas na złożenie wniosku o specjalne odszkodowanie z ZUS. Jest ono przyznawane za każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Tegoroczna stawka wynosi aż 1269 złotych. Jeśli chcesz liczyć na jednorazowe odszkodowanie, koniecznie złóż wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych!

📢 Ponad 10 sposobów na otrzymanie wyższego zwrot podatku! Dzięki temu fiskus więcej Ci zapłaci Rozliczenie podatku PIT to bardzo ważny okres dla wielu spośród nas. Dzięki wielu ułatwieniom proces ten jest prostszy - w szczególności za sprawą programu internetowego "Twój e-PIT". Zanim jednak zdecydujemy się na ostateczne wysłanie rozliczenia podatkowego, warto sprawdzić, czy skorzystaliśmy ze wszystkich ulg, jakie nam przysługują. To właśnie ulgi podatkowe umożliwiają uzyskanie zwrotu na poziomie. Z jakich nowych ulg podatkowych możesz skorzystać w tym roku? Na jakie preferencje podatkowe możesz liczyć? 📢 Poznaj świadczenia socjalne, które dostaniesz nawet, gdy przekroczysz próg dochodowy! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia.

📢 Ile pieniędzy z pensji może zabrać komornik z konta bankowego w 2024 i jakich rzeczy zabrać nie może? Sprawdzamy! Od stycznia 2024 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące egzekucji komorniczych, w tym również zajmowania środków z konta bankowego dłużnika. Nowe regulacje wzbudziły wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród osób zalegających z płatnościami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, ile pieniędzy może zająć komornik z konta bankowego oraz jakie kwoty są objęte ochroną przed zajęciem. Sprawdzimy też, czego komornik zabrać nie może. 📢 Te auta często się psują. Rankingi nie są dla nich korzystne. Zobacz, które modele często lądują w warsztacie Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Takich długów nie musisz spłacać, bo się przedawniają w lutym 2024. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać pieniędzy? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Oto największe absurdy drogowe w Polsce. Nie uwierzysz, jeśli tego nie zobaczysz! Czy zdarzało się Wam widywać na polskich drogach dziwne, nietypowe sytuacje? Niejeden kierowca lub pieszy zastanawiał się, jak postąpić w sytuacjach, gdy np. znaki drogowe wzajemnie się wykluczają. To niestety obraz, który czasem pojawia się na drogach. W naszej galerii prezentujemy nietypowe pomysły drogowców, które przyprawiają o ból głowy wielu uczestników ruchu.

📢 Renta socjalna 2024. Kto ma prawo do tego świadczenia? Ile wynosi? Oto aktualne kryteria i kwoty Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje. 📢 Adopcja psów w Toruniu. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom. Zobacz i adoptuj [ZDJĘCIA] Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Nadchodząca waloryzacja emerytury wyższa niż zapowiadano? Jest twarda deklaracja resortu! Prognozy waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane? 📢 Taka ulga przysługuje na dziecko. Zwrot prawie 7000 złotych na konto, ale pod jednym warunkiem Początek roku to nie tylko czas podsumowań, ale również okres składania deklaracji PIT 2024. Wśród różnych możliwości rozliczeń podatkowych, jedna ulga przyciąga szczególną uwagę rodziców. Zwrot prawie 7000 złotych na konto może stać się rzeczywistością dla tych, którzy podejmą pewien kluczowy krok. Zanim jednak zaczniesz marzyć o dodatkowej gotówce, sprawdź, czy spełniasz warunki, które otwierają drzwi do tej hojnej ulgi na dziecko.

📢 Waloryzacja emerytur. Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia emerytalne 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta. 📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich piękne wille można kupić! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą nietuzinkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Tym razem przyglądamy się najdroższym willom, które zlokalizowane są w naszym regionie. Ile kosztują? W jakim są standardzie? Tego dowiesz się z naszego materiału!

📢 Kolejni mistrzowie parkowania z Torunia i regionu w akcji. Zobacz, gdzie zostawili swoje auta! Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Myślisz o hybrydzie? Te samochody hybrydowe są warte polecenia. Sprawdź, które są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców! Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Tyle zarabia lekarz, pielęgniarka i ratownik! Pensje służby zdrowia w Polsce W ochronie zdrowia gwarantowana najwyższa pensja minimalna wynosi 9201,92 zł brutto. Otrzymuje ją lekarz ze specjalizacją. Niższą otrzymują m.in. diagności, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci - wynosi ona 8186,53 zł brutto. Jednak stawki te wkrótce mają wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, co wprowadzą nowelizacje sejmowe.

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz ile wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Możesz otrzymać zwrot za prąd! Klienci tego dostawcy energii mają do tego prawo. Jak otrzymać zwrot? Zgodnie z najnowszą informacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znana firma energetyczna Enea jest odpowiedzialna za nieprawidłowe informowanie klientów o wysokości ich comiesięcznych opłat handlowych. To też oznacza, że część klientów uzyska prawo do starania się o zwrot pieniędzy. Kto i na ile może liczyć? 📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [08.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 To niezwykłe! Aż 5-6 tysięcy złotych za monetę z PRL-u! To słynny rybak i nie tylko. Te monety królują na aukcjach! Licytacje styczeń-luty! Nawet kilka tysięcy złotych jest warta moneta pięciozłotowa z PRL-u. Słynny Rybak w licytacji przekracza 5 tysięcy złotych, a Statek Waryński nawet przebija jego wartość! Po ile chodzą teraz monety z PRL-u?

📢 Masz zawroty głowy? To może być objaw groźnych chorób. To powoduje, że kręci Ci się w głowie Bardzo wiele osób cierpi na zawroty głowy. Nie można ich lekceważyć. Jakie są przyczyny zawrotów głowy? W głowie kręci się zarówno osobom starszym jak i młodszym. Jak wynika ze statystyk częściej z tym problemem borykają się kobiety. Zawroty głowy są definiowane jako uczucie wirowania, braku równowagi i kołysania. Mogą świadczyć również o poważnych chorobach. Jakich? Zobacz!

📢 Protest rolników w Toruniu i okolicy. Trwał krócej niż zapowiadano, były utrudnienia Przed godziną 16 zaczął w piątek 9 lutego wygasać trwający od rana na ulicach Torunia i drogach dojazdowych do miasta protest rolników. Okresowo były duże utrudnienia w ruchu. 📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? 📢 Mniejsze limity Renty Wdowiej!! Będzie gorzej niż zakładano? Oto wyliczenia [08.02.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Czeka cię gigantyczna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? 📢 Emerytura będzie wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Zobacz!

📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Sprawdźcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety. 📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Upewnij się, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Sprawdź informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Duży zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Aktualny raport ADAC pokazuje, które modele długo służą ich użytkownikom SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić [10.02.2024 r.] Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [10.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [10.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda. 📢 Generalny strajk rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Trasy i godziny przejazdu ciągników W związku z Generalnym Strajkiem Rolników, 9 lutego 2024 r. przez cały dzień w Kujawsko-Pomorskiem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Zblokowane będą centra miast oraz kilka ważnych dróg w regionie. Podajemy aktualne trasy i godziny przejazdów ciągników. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Prezydent Torunia wręczył medale małżeństwom z 50-letnim stażem W piątek, 9 lutego, 20 szczęśliwych par odebrało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 📢 Toruń upamiętnił 84. rocznicę zsyłki Polaków na Sybir W piątek, 9 lutego złożono wiązanki i zapalono znicze pod pomnikiem przy VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. W ten sposób uczczono kolejną rocznicę masowych zsyłek Polaków w głąb Rosji. 📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy. Dzięki nim ułatwisz sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość!

📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia. 📢 Znamy już wartość waloryzacji emerytur. A ile wyniesie 13. emerytura 2024? To trzycyfrowy wzrost świadczeń Kilka tygodni zostało do wypłaty 13. emerytury 2024. Znamy już komplet danych GUS potrzebnych do określenia waloryzacji emerytur 2024, a tym samym wiemy, ile wyniesie 13. emerytura. Kiedy ZUS rozpocznie wypłaty? Którzy seniorzy nie dostaną trzynastki w tym roku. Minimalna emerytura wzrośnie o średnio 200 zł. 📢 Osiedlowe Koło Gospodyń „Podgórzanki” zaprasza do dołączenia i wspólnego pichcenia! O kołach gospodyń wiejskich słyszał chyba każdy. O kołach gospodyń miejskich też słyszy się już coraz częściej. Do Torunia także zawitały. Od października ubiegłego roku na toruńskim lewobrzeżu funkcjonuje Osiedlowe Koło Gospodyń „Podgórzanki” przy ROD „Kolejarz”. Główny cel – gotowanie i tworzenie społeczności.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 9.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 9.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 9.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury w marcu? GUS podał ostateczne dane GUS podał ostatni element układanki. Emerytury i renty w wyniku waloryzacji 2024 wzrosną w marcu o 12,12 proc. To ostateczne dane, które oznaczają, że minimalna emerytura po podwyżkach wyniesienie 1780,96 zł.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Nocny pożar w Lulkowie. Strażacy sięgnęli m.in. po kamerę termowizyjną Trzy zastępy straży pożarnej gasiły pożar, który w czwartek wieczorem wybuchł w Lulkowie pod Toruniem. W ogniu stanęły drewniane zabudowania gospodarcze. Podczas akcji strażacy musieli korzystać m.in. z aparatów tlenowych. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Przepis na ciasto do pizzy prosto z włoskiej pizzerii. Sprężyste, elastyczne i obłędnie smaczne. Lepszego przepisu nie znajdziesz Ciasto na pizzę powinno być elastyczne i sprężyste. Można to osiągnąć dzięki kilku łatwym trikom, prosto od włoskiego szefa kuchni. Wypróbuj nasz przepis na najlepsze ciasto do pizzy i zachwyć rodzinę doskonałym wypiekiem, jak z neapolitańskiej pizzerii.

📢 Kto zamordował Dorotę Rybicką pod Toruniem? Blisko przełomu w śledztwie po 24 latach! 24 lata temu ciało Doroty Rybickiej znaleziono w lesie pod Toruniem. Została zgwałcona i brutalnie zamordowana. Sprawcy dotąd nie ujęto, ale prokuratura nie odpuściła. Przełom w sprawie jest bliski dzięki nowym śladom DNA z miejsca zbrodni i postępowi technologicznemu. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 09.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Tak elanowcy dewastują Bydgoskie Przedmieście! Pod okiem kamer... Co na to policja i Straż Miejska? Pseudokibice Elany niszczą na Bydgoskim Przedmieściu co popadnie: nowe i zabytkowe elewacje, kioski, mury. Mieszkańcy alarmują i proszą o pomoc. Co na to policja i Straż Miejska w Toruniu? 📢 Rak płuc często rozwija się po cichu. Zobacz, jakie objawy powinny cię zaniepokoić. Kiedy zgłosić się do lekarza? Jednym z najczęstszych nowotworów jest rak płuc. Dotyka bardzo wiele osób na całym świecie. Tylko w Polsce co roku zapada na niego ponad 22 tysiące osób. Rak płuca w wersji złośliwej jest bardzo ciężki do wyleczenia. Skąd się bierze rak płuc? Jedną z najczęstszych przyczyn jest palenie tytoniu, narażenie na dym tytoniowy i inne substancje toksyczne. Jakie są objawy raka płuc i jak je rozpoznać?

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 9.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Zniżki dla seniorów 2024! O nich warto pamiętać Seniorze, pamiętasz o tym, że możesz korzystać z ulg i zniżek, które zostały przygotowane tylko i wyłącznie dla Ciebie?! Nie powinieneś o tym zapominać, gdyż dzięki temu możesz skorzystać m.in. z darmowych leków... Ale i ze zniżek na przejazdy nawet pociągami! Ale to nie wszystko. Są również mniej znane ulgi i zniżki, które realnie ułatwią Ci życie!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie wkrótce wyłączą prąd! Sprawdź, czy u Ciebie też! Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach prądu w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź szczegóły i przygotuj się na tę sytuację! Więcej w naszej galerii. 📢 Kto do nowej Rady Miasta Torunia? PO stawia na kobiety od marszałka Całbeckiego. Kim są? Nie tylko kandydata na prezydenta Torunia wskazała toruńska Platforma Obywatelska. Ustalono też czołówki list w wyborach do Rady Miasta w poszczególnych okręgach. 📢 Weekend w Toruniu. Rozpoczynają się ferie! Co przygotowano z tej okazji? W ten weekend w Toruniu rozpoczynają się ferie! Dzieci i młodzież z miasta czekały na ten czas bardzo długo. Nadeszła pora na zasłużony odpoczynek. Co w harmonogramie przygotowano na najbliższe dni? Tradycyjnie przygotowaliśmy spis najciekawszych wydarzeń, zarówno dla starszych, jak i młodszych mieszkańców Torunia. Zapraszamy do lektury i wybrania dla siebie czegoś interesującego!

📢 Toruńscy uczniowie szkół średnich wcześniej zaczną ferie. Z powodu rolniczych protestów Czwartek był ostatnim dniem nauki przed feriami zimowymi dla młodzieży w większości toruńskich szkół średnich. W związku z planowanymi na 9 lutego rolniczymi blokadami, w placówkach oświatowych zawieszono zajęcia. 📢 Takiego Torunia już nie ma! Zobacz unikalne zdjęcia sprzed 100 lat W zbiorach Narodowego Archiwum cyfrowego znaleźć można wiele ciekawych i unikalnych fotografii. Nie zabrakło tam również kadrów z czasów dawnego Torunia. Zobaczcie sami! 📢 Na zmarszczki zamiast liftingu i botoksu. Działają cuda, a kosztują grosze. Te kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, napinają, nawilżają, ujędrniają, regenerują i rozświetlają cerę. Dzięki temu wyglądasz młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Janusze tatuażu. Cała klata do amputacji! Zobaczcie nowe dzieła tych "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście! 📢 Piotr Baron wziął się za juniorów Apatora. "Dostali wędki i niech idą teraz na ryby" Solidna zaprawa fizyczna, poprawienie kondycji mentalnej, zmiana nawierzchni na meczach ligowych i intensywne starty w Ekstralidze U24 - tak Piotr Baron zamierza rozruszać juniorów Apatora. - Ci chłopcy naprawdę potrafią jechać. Byłem zaskoczony choćby świetną techniką Affelta - mówi nowy trener "Aniołów".

📢 Toruń. Na Jarze rozpoczęła się budowa dróg. Koszt inwestycji to 15,5 miliona [WIDEO] Osiedle Jar zyska 1800 metrów nowych dróg. Prace już trwają.

📢 Tłusty czwartek 2024. Gdzie po najlepsze pączki w Toruniu? Ile zapłacimy w tym roku? Gdzie najtaniej? Tłusty czwartek w tym roku wypada 8 lutego. Praca nad pączkami trwa w najlepsze już od środy. Ciasto wyrasta, nadzienie stygnie, a olej rozgrzewa się do 200 stopni. Gdzie w Toruniu kupimy najlepsze pączki i za ile? Sprawdzamy lokalne piekarnie, cukiernie, kawiarnie i dyskonty! 📢 Orlen Copernicus Cup. Tak kibicowaliście lekkoatletom w Arenie Toruń! Wielkie emocje i wspaniały doping. Kilka tysięcy kibiców głośno i gorąco wspierało lekkoatletów w Orlen Copernicus Cup. Mamy dużo zdjęć z trybun Areny. Poszukajcie siebie i znajomych! 📢 Strajk generalny rolników w Kujawsko-Pomorskiem. "W Toruniu czegoś takiego jeszcze nie było" Przybywa miejsc na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 9 lutego 2024 odbędą się protesty rolnicze. Ciągniki zablokują centrum Bydgoszczy, wjazdy do Torunia, skrzyżowanie w Osięcinach i drogę Tuchola - Świecie.

📢 Toruń znów zamieni beton na zieleń. Miasto szuka wykonawców Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprosił do złożenia oferty na realizację zadania „Odbetonowanie utwardzonych nawierzchni w pasach drogowych w Toruniu”. 📢 Przedostatnia sesja sejmiku z nową wiceprzewodniczącą Sejmik naciska na Lasy Państwowe, aby te nie wstrzymywały wycinki drzew na drodze S10. Z pracą w KOWR pożegnać musi się dwóch radnych PiS. 📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" auta benzynowe na naszym rynku. Cz. 1 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom benzynowym.

📢 Nowe wyliczenia waloryzacji emerytur - tabela podwyżek. Ile otrzymają seniorzy? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Jakie będą stawki brutto i netto emerytur. Oto wyliczenia. 📢 Najpiękniejsze maturzystki na toruńskich studniówkach w 2024 roku. Zobacz subiektywny wybór zdjęć! [cz. 2] Za nami większa część studniówek toruńskich szkół ponadpodstawowych. Młodzież z ostatnich klas liceów i techników bawiła się znakomicie na swoich balach przedmaturalnych. Zobaczcie drugą część galerii, w której prezentujemy wybrane zdjęcia pięknych pań, które pojawiły się na parkiecie! 📢 Awanse w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu W poniedziałek, 5 lutego, pięciu toruńskich strażaków odebrało awanse.

📢 To może być Wasza wymarzona randka! W „NASZEJ LOTERII” do wygrania pobyt w luksusowym hotelu SPA oraz gotówka! Zrób ukochanej osobie wyjątkową niespodziankę! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz zgarnąć pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu SPA oraz 1000 zł. Jak? Poznaj szczegóły. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Kamery na Toruń. Widok z kamer na Toruń [na żywo, online] Nie wychodząc z domu, można zajrzeć na ulice Torunia! Oto obrazy z kamery online (live), które śledzą życie w mieście.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?