Prasówka 10.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Oto najlepsi Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2023. Poznaliśmy ich podczas gali w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia zwycięzców! 170 firm z regionu rywalizowało o tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2023”. Poznaliśmy zwycięzców podczas uroczystej gali w Hali, która odbyła się w Hali Pomp Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 10.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Prasówka 10.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 SZOK! 5000 zł dodatków do emerytury! O co można zawnioskować? Jak zdobyć te dodatkowe świadczenia [06.06.2024] Marcowa waloryzacja oznacza bardzo wysoki wzrost świadczeń dla milionów emerytów i rencistów w Polsce. Jednak nie tylko świadczenia wzrosną. Zwiększy się 13. i 14. emerytura, a także 500 plus dla seniorów. Jakie jeszcze podwyżki czekają seniorów? O ile więcej dostaną w 2024 roku?

📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 UWAGA! Niebezpieczne mięso w sprzedaży! GIS ostrzega przed tą wędliną. Zjedzenie grozi chorobą i silnym zatruciem! W najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w suszonym wyrobie z mięsa wieprzowego. Przy spożyciu tej bakterii grozi nam zatrucie i to bardzo dziwne. Również jesteśmy wtedy zagrożeni listeriozą, groźną chorobą wywoływaną przez tę bakterię! Sprawdźcie, przed czym trzeba się chronić! 📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024 r.? Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń!

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Uśmiechy na Motoarenie tym razem gasły z wyścigu na wyścig. To był bardzo kiepski mecz Apatora Toruń i pierwsza domowa porażka w tym sezonie. Tak kibicowaliście "Aniołom" w meczu ze Stalą Gorzów - zobaczcie zdjęcia trybun 📢 Tak głosował nasz region. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Kujawsko-Pomorskiem Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W niedzielę 9 czerwca odbywały się w Polsce wybory do europarlamentu. Uprawnieni do głosowania Polacy spośród 1019 kandydatów wybrali 53 europosłów, którzy będą reprezentowali nasz kraj w europarlamencie do 2029 roku. Lokale wyborcze były otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. Sprawdź, jak przebiegało głosowanie w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Wyniki eurowyborów 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Brejza i Złotowski w europarlamencie Zakończyło się głosowanie w wyborach do europarlamentu 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Według sondażu exit poll dla TVP w naszym regionie wygrała Koalicja Obywatelska.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 To przechodzi ludzkie pojęcie! Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu zaskakują i nie liczą się z innymi Ostatnio dostaliśmy od Was nowe zdjęcia przykładów nieodpowiednio zaparkowanych aut. Dlaczego myślą tylko o sobie? Sprawdźcie najnowsze zdjęcia "mistrzów parkowania" z Torunia i regionu.

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen [10.06.2024] Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł! Nowe oferty w czerwcu W czerwcu spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze "M" kupić można już za 65 czy 75 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Oto szczegóły ze zdjęciami. 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [10.06.2024] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Zobacz tabele wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [10.06.2024] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura! 📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika. Już od 54 tys. zł! Oto oferty z czerwca 2024 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze z ceną poniżej 100 tysięcy zł. Oto szczegóły licytacji i zdjęcia nieruchomości.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [10.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [10.06 2024 r.] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [10.06 2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [10.06 2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [10.06 2024 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [10.06 2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać [10.06 2024 r.] Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [10.06 2024 r.] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [10.06 2024 r.] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek (jutro, 10.06). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Zobacz horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w poniedziałek 10.06.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 10.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Oto najpiękniejsza siatkarka świata. Seksowna Key Alves porzuci karierę sportową dla showbiznesu? Zobaczcie jej odważne zdjęcia Seksowna Key Alves nazywana jest najpiękniejszą siatkarką świata. Jej profil na Instagramie śledzi aż 13,6 mln obserwujących, a poszczególne posty z odważnymi zdjęciami zbierają nawet milion polubień. Key Alves ostatnio postawiła na showbiznes, a karierę sportową zawiesiła z powodu kontuzji. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia! 📢 Tak głosujecie w Toruniu w Eurowyborach 2024. Znamy frekwencję do godziny 17. Zobaczcie zdjęcia! Zarówno w Toruniu, jak i w całej Polsce komisje wyborcze są czynne od godz. 7 rano. Teoretycznie więc głosowanie w Eurowyborach 2024 powinno skończyć się zgodnie z planem o godz. 21. Do tej pory trwać będzie cisza wyborcza. Zobaczcie jak głosował Toruń w godzinach popołudniowych! 📢 Toruń walczy o Rowerową Stolicę Polski. Tak wyglądał rajd "Toruń na Rowery 2024" - zobaczcie zdjęcia! "Tak było na "Toruń na rowery 2024". Największe rowerowe wydarzenie sezonu rekreacyjnego w Toruniu zaplanowano pod Plazą Toruń. Tak kręciliście kilometry dla Rowerowej Stolicy Polski dla Torunia. Zobaczcie zdjęcia z rajdu!

📢 Wielkie słowa uznania. Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska Adopcja psa ze schroniska to zawsze wyzwanie. Nie do końca przecież wiadomo jak ułożone jest zwierzę. Tym większe słowa uznania dla osób, które decydują się wziąć pod opiekę psa. Okazuje się, że takich osób jest bardzo wiele. Zobaczcie zdjęcia osób, które niedawno przygarnęły psiaki ze schroniska w Toruniu. 📢 Bezterminowe prawa jazdy do wymiany! Kto i kiedy będzie musiał mieć nowy dokument? Zobacz szczegóły Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do lamusa. Osoby je posiadający będą musieli wymienić dokument na taki z określoną datą ważności.

Prawo jazdy bez terminu ważności muszą wymienić osoby, które uzyskały taki dokument przed 18 marca 2013 r. Kiedy to zrobić?

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity wypłat gotówkowych Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie?

📢 Wyprowadź psa w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu. Wielki sukces kolejnej edycji! Schroniskowa akcja „Wyprowadź psa” odbywa się regularnie. I nie tylko torunianie biorą w niej udział. Pod bramami schroniska ustawiają się długie kolejki, by wyprowadzić „schroniszczaka” i dać mu trochę radości.

📢 Eurowybory 2024. Tak głosuje Toruń! Znamy frekwencję do godziny 12. Czekamy na Wasze zdjęcia! Zarówno w Toruniu, jak i w całym kraju komisje wyborcze otwarto o godz. 7 rano. Teoretycznie więc głosowanie w eurowyborach 2024 powinno zakończyć się zgodnie z planem, czyli o godz. 21. Do tej pory trwać będzie cisza wyborcza. W niedzielnych wyborach Polacy wybiorą 53 osoby, które będą reprezentowały nasz kraj w Europarlamencie. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Poważny wypadek na krajowej 25 w gminie Kamień Krajeński. Zderzenie dwóch BMW, siedem osób poszkodowanych! Siedem osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w niedzielę w nocy na drodze krajowej nr 25 w okolicy miejscowości Obkas w gminie Kamień Krajeński. Trasa była zablokowana. Czytaj więcej.

📢 "Pod wspólnym niebem". Szaleństwo na darmowym koncercie w Toruniu. Tak się bawiliście z okazji Święta Województwa! Plenerowy koncert "Pod wspólnym niebem" był efektownym podsumowaniem trzydniowych obchodów w Toruniu Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 9.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 9.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby.

📢 Nocna Dycha Kopernika 2024. Tak biegliście przez Bulwar Filadelfijski. Mamy zdjęcia ze startu i mety Nocna Dycha Kopernika należy do najpopularniejszych imprez biegowych w każdym sezonie w Toruniu. Tym razem biegacze jako pierwsi wypróbowali wyremontowany Bulwar Filadelfijski. Biegliście? Kibicowaliście? Poszukajcie siebie i znajomych w naszej galerii zdjęć! 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Tragiczny wypadek w gminie Łabiszyn. Nie żyje policjant W sobotę (08.06.2024) doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Kąpie, w gminie Łabiszyn. Samochód ciężarowy zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z osobowym. Nie żyje policjant. 📢 Zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych 2024 w Rypinie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 8 czerwca na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie zostały zorganizowane Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zobaczcie zdjęcia i klasyfikację generalną. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Wzorcowy zielony ogródek na starówce – do której z toruńskich restauracji należy? Ruszył konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, w którym wyróżnione zostaną najciekawsze, najbardziej zielone i ukwiecone ogródki gastronomiczne znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego. Co zyskują przedsiębiorcy, którzy się do niego zgłoszą?

📢 Sąsiedzi piszą do "jurnej sąsiadki". Zobacz najlepsze ogłoszenia z łódzkich klatek schodowych bloków, wieżowców, kamienic ZDJĘCIA 8.06.2024 Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! W Łodzi coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca! 📢 Wybory europejskie 2024 w Toruniu i okolicy. Gdzie i jak głosujemy? O godzinie 7 w niedzielę 9 czerwca rozpocznie się w Polsce głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego kadencji 2024-2029. Na jakich zasadach odbywać się będzie głosowanie w Toruniu i okolicy? 📢 Ściana przy ulicy Szumana zyska nowy blask. Rozstrzygnięto konkurs na mural Ogromna szara ściana przy ulicy Szumana zyska nowy blask. Rozstrzygnięto konkurs. Wygrała „Piecza toruńska”, której autorem jest Jakub Brodzik. Umowę na projekt i wykonanie muralu podpisano w piątek, 7 czerwca.

📢 Renta wdowia. Dostaniesz aż 150 proc. emerytury po śmierci męża lub żony. Wdowy i wdowcy mają dostawać półtora świadczenia. NOWE PRZEPISY Półtorej emerytury miesięcznie. Tyle będą mogły dostawać osoby, których mąż lub żona nie żyją. Obywatelski projekt przepisów dotyczących tak zwanej renty wdowiej czeka na dalsze kroki legislacyjne. Co bardzo ważne, na zmianie przepisów zyskają tysiące polskich seniorów.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto wygrał w Kujawsko-Pomorskiem? Kto dostał mandat europosła? Wybory do parlamentu europejskiego 2024 są przez niektórych uważane za kluczowe. Wskazuje się tu na planowane zmiany w samej Unii Europejskiej, które potencjalnie mogą być wprowadzane po tych właśnie wyborach. 📢 Masz jedną z tych chorób? Jest szansa, że dostaniesz rentę z ZUS Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Toruń. Rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu Przy Szosie Chełmińskiej 49-51 rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu. Władze miasta od lat tłumaczą, że najpierw wykwaterują mieszkańców, a później zdecydują co z nieruchomością zrobić. Czy nie lepiej byłoby koncepcję i fundusze przygotować już teraz? Z takim przeciąganiem spraw w Toruniu mamy bardzo złe doświadczenia. 📢 Najgorsze zdjęcia ślubne. Aż trudno uwierzyć, że ktoś wymyślił takie sesje parom młodym! Wiele z tych ujęć miało być oryginalnych i zabawnych. Ale zabawnych, a nie żenujących! Aż ciężko uwierzyć, że to prawdziwe zdjęcia ślubne, ale serio. Fotoedytor płakał, kiedy to oglądał.

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic nie zwalniają tempa! Dalej parkują gdzie popadnie Mamy dla Was kolejne przykłady niekiedy mocno bulwersujących zachowań tzw. "mistrzów parkowania". Zobaczcie, jak oni zostawiają swoje samochody! Nie liczą się zupełnie z innymi użytkownikami dróg czy chodników. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 2. Sprawdź, kto kandyduje Oto listy kandydatów na posła Parlamentu Europejskiego z woj. kujawsko-pomorskiego okręg nr 2. Wybory odbędą się 9 czerwca. Sprawdź, kto z Twojego regionu zamierza reprezentować interesy mieszkańców na szczeblu międzynarodowym. Poniżej prezentujemy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze. 📢 Najprostsze ciasto ucierane z truskawkami. Zawsze się udaje i pięknie wyrasta. Pachnie i smakuje obłędnie Mam dla ciebie przepis na doskonałe ciasto z truskawkami. Jest tak proste do zrobienia, że poradzi z nim sobie nawet dziecko. To ciasto ucierane zawsze wychodzi puszyste, a podczas pieczenia wspaniale pachnie. Zrób je na deser i zachwyć całą rodzinę. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Wielkie "ufff!!!" na Motoarenie po ostatnim wyścigu meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Aż takich emocji to się chyba nie spodziewaliśmy. Tak kibicowaliście swojej drużynie w tym trudnym meczu - zobaczcie zdjęcia z trybun!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Potrzebujesz odpowiedniej diety. Oto 10 rad, jak z łatwością schudnąć na wiosnę! Wbrew pozorom odpowiednia dieta w odchudzaniu nie zawsze wymaga olbrzymich wyrzeczeń. O czym warto pamiętać w pierwszej kolejności? Oto 10 rad, jak rzeczywiście można skutecznie schudnąć po zimie na wiosnę! Uważaj na częste błędy popełniane przy szybkim odchudzaniu. Unikaj ich, a osiągniesz sukces!

📢 Barwne lata 20., lata 30... w Toruniu! Kolejny zestaw kolorowanych zdjęć z życia przedwojennego miasta W latach międzywojennych Toruń łapał oddech. Obok zabytkowego centrum zaczęły powstawać nowoczesne gmachy godne stolicy jednego z najważniejszych województw w kraju. Jednocześnie Toruń nadal pozostawał miastem-ogrodem. Był piękny, co na pokolorowanych zdjęciach z tamtych czasów doskonale widać.

