Prasówka 10.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [10.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Oto wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć [10.08.2023] Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę.

Prasówka 10.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [10.08.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy [10.08.2023] Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki. 📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 [10.08.2023] Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić.

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów [zdjęcia - 10.08.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [10.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Tych parówek nie należy kupować i jeść. Zobacz co mają w składzie. Nie dawaj ich dzieciom. Masz takie w lodówce? 09.08.23 Parówki goszczą na naszych stołach bardzo często. Są tanie, można je szybko przygotować na śniadanie albo na kolację. Bardzo często podajemy je też mały dzieciom nie zastanawiając się jak wpływa na organizm zbyt częste jedzenie parówek. A mają one wpływ bardzo duży. Niestety parówki nie są zbyt wartościowym posiłkiem a jedzenie ich zbyt często, będzie miało bardzo zgubne skutki. Dlaczego nie warto jeść na śniadanie i kolację parówek? 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Więcej zdjęć z Cubano Club Toruń w naszej galerii.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Girl Dinner, czyli nowa moda kobiet. Co to jest i jakie niesie zagrożenia? W ostatnich miesiącach na świecie pojawił się nowy trend społeczny, który zdobywa coraz większą popularność wśród kobiet – "Girl Dinner". Czym dokładnie jest ta nowa moda i jakie niesie ze sobą potencjalne zagrożenia? Czy jest to wyraz wyzwolenia czy może tylko kolejny przelotny i niewiele znaczący trend żywieniowy?

📢 Chcesz kupić hybrydę? Oto najmniej awaryjne samochody hybrydowe. Sprawdź Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Gwara Toruńska. Tak niegdyś mówili w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Te SUV-y warto kupić. Są ładne i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Masz nowy telewizor SMART? Wszystko, co robisz i mówisz jest rejestrowane Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie.

📢 Rząd przygotowuje projekt. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia! 📢 Co to jest mały udar i jakie są objawy. Czy można nie wiedzieć, że miało się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować.

📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Nowe dodatki do emerytury dla małżeństw. Jednorazowe wypłaty dla seniorów już wkrótce! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Podajemy stawki! 📢 Tajne kody na telefon komórkowy, których nie znasz! Android ma ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Te samochody używane psują się najrzadziej! Najmniej awaryjne auta w rankingu ADAC Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Szczegóły poznacie w galerii!

📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście. Sprawdź TOP 15! Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 Niesamowite! 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Które z nich są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz dużo zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Toruń. Kolejne zarzuty dla Sandry M., która wjechała w salon urody "Glow"! Teraz za groźby karalne wobec pewnego mężczyzny W mikołajki ub.r lokalna celebrytka Sandra M. wjechała nietrzeźwa samochodem w okno salonu urody "Glow" w Toruniu. Czy po 9 miesiącach śledztwa urodził się z niego akt oskarżenia? Jeszcze nie. Ale prokuratura postawiła kobiecie nowe zarzuty - za groźby karalne.

📢 Łucznicy z toruńskiego stowarzyszenia "Fort" mierzą bardzo wysoko. I skutecznie! Barbara Wiertel, Bartosz Wiertel i Szymon Szotowicz, członkowie Stowarzyszenia Łuczników Toruńskich "Fort", wzięli szturmem podia na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu.

📢 Dokładnie 10 lat temu! Pierwszy spacer po moście im. gen. Zawackiej. Tak było! [zdjęcia] Dokładnie 9 sierpnia 2013 roku odbył się pierwszy spacer pod nowym moście w Toruniu. Jako pierwsi wzięli w nim udział lokalni dziennikarze w towarzystwie prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, przedstawicieli MZD, projektanta i wykonawców inwestycji - firmy Strabag. W naszej galerii możecie obejrzeć jak to wyglądało. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Poznaliśmy laureatów Kujawsko-Pomorskiego Press Foto 2023 Znamy już laureatów konkursu Kujawsko-Pomorskie Press Foto 2023, których zdjęcia można zobaczyć na wystawie w Dworze Artusa. Grand Prix dla najlepszego zdjęcia konkursu otrzymał Andrzej Goiński. Wśród wyróżnionych jest nasz kolega redakcyjny Grzegorz Olkowski! 📢 Nowy dom Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Zobacz, jak mieszkać będzie piosenkarz [zdjęcia] Michał Wiśniewski buduje nowy dom, w którym zamieszka z żoną, Polą i swoimi dziećmi. W sieci pojawiły się zdjęcia i wizualizacje domu i pomieszczeń. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Zobaczcie fotki w naszej galerii!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 9.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Śmiertelny wypadek w Zdrojewie w pow. świeckim. Zderzyły się dwa busy i jedno auto osobowe. Nie żyje jedna osoba W środę (9 sierpnia) tuż po godzinie 10 doszło do wypadku na drodze krajowej 91 w miejscowości Zdrojewo w powiecie świeckim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów dostawczych i jednego osobowego śmierć poniosła 44-letnia kobieta.

📢 Co się znowu stało na Kępie Bazarowej? Tereny przy moście zostały ogołocone z zieleni Tereny przy moście im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu ponownie zostały ogołocone z roślin. Jak informuje Urząd Miasta, są to prace porządkowe. Mają doprowadzić do wykształcenia się specyficznych łąkowych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla tego terenu, bogatych w rzadkie gatunki sprzyjające bioróżnorodności siedliska.

📢 Oto jakie rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego! 📢 Te meble z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Można dobrze zarobić. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu 08.08.2023 Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Takie są zarobki w straży pożarnej. Ile zarabiają strażacy w 2023 roku? Stawki, dodatki, premie, emerytura dal wszystkich stopni Zarobki strażaków w 2023 r. uległy zmianie. Na ich pensje składa się nie tylko kwota podstawowego uposażenia, ale także premie, dodatki i dodatkowe honoraria, wypłacane, chociażby za staż pracy. Wśród wszystkich zawodów, to właśnie strażak cieszy się w Polsce największym poważaniem. Ile zarabia się w PSP i OSP w Polsce w 2023 r.? 📢 Toruń. Balkonowy ogród na ostatnim piętrze w centrum miasta. Nie tylko pomidory i paprykę można tam wyhodować Uprawa własnych warzyw nie wydaje się niczym szczególnym… Dopóki nie przeniesie jej się w zupełnie inne, nietypowe miejsce. Balkon na ostatnim piętrze w centrum Torunia również może stać się przestrzenią, w której wyrosną piękne, czerwone pomidory, dorodne papryki czy słodkie maliny. Rozmowa z Elżbietą Stolarczyk o balkonowym ogrodzie, wysiewaniu i trudnościach z tym związanych.

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 9.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Mamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Tych produktów nie kupuj - alerty w Biedronce, Lidlu i wielu innych sklepach Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [9.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 9.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 9.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 9.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 9.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Na skrzyżowaniu w północnym Toruniu znów działa sygnalizacja świetlna. Na jak długo? Od kilku dni, po ponad roku przerwy, znów działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Polnej, Ugory i Traktorowej.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Ortodonci w Toruniu – gdzie się udać na NFZ, a gdzie prywatnie? Jaka długo trzeba czekać na wizytę i ile ona kosztuje? Wady zgryzu dotykają wielu mieszkańców Torunia oraz regionu. Gdzie udać się na pierwszą wizytę i czy może być ona realizowana w ramach NFZ? Jak dużo zapłaci pacjent za wizytę prywatną w Toruniu i – przede wszystkim – jak długo trzeba na nią czekać? Przygotowaliśmy spis najważniejszych informacji.

📢 Takie mogą być skutki malowania paznokci. Sprawdź, jak manicure hybrydowy działa na twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź!

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka. Siatkarz zadebiutował w MMA i "udusił" Hajtę Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to znany z ciętego języka i często niepopularnych opinii były reprezentant Polski. W sobotę zadebiutował w MMA, pokonując podczas gali Clout MMA byłego piłkarza Tomasza Hajtę. Od dwóch lat nie kryją wielkiej miłości. Tak żyją na co dzień i mieszkają Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 "Kuchenne rewolucje" 6 razy w Toruniu. Przetrwała tylko jedna restauracja! "La Nonna Siciliana" ma sukces, inne lokale zniknęły "La Nonna Siciliana" to jedyna restauracja po "Kuchennych rewolucjach" w Toruniu, która przetrwała. Ba, nieustannie cieszy się popularnością gości. Pięć pozostałych, które rewolucjonizowała Magda Gessler, zniknęło z mapy miasta. Dlaczego? Co się z nimi stało?

📢 Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu kusi gości nowymi atrakcjami. Jaki program? We wtorek 15 sierpnia ruszy pięciodniowy toruński Bella Skyway Festival. Tym razem przygotowano aż 26 świetlnych instalacji, które będą rozmieszczone na starówce. 📢 Archeolodzy odkryli w Borach Tucholskich cmentarzysko z klejnotami. "Mamy skarb!" Srebrne kolie, naszyjniki i zapinki zakopano wraz ze zmarłymi nad Wdą w Starej Rzece w Borach Tucholskich. Badacze trafili na cmentarzysko Gotów.

📢 Willa Jaugschów na Podgórzu stanie się budynkiem wielorodzinnym Dzięki rodzinie Jaugschów polska szynka do dziś jest jedną z wizytówek naszego kraju w Stanach Zjednoczonych. Przed wojną Jaugschowie byli niekwestionowanymi potentatami na rynku mięsnym. Inwestowali również w nieruchomości. Podczas II wojny światowej walczyli i pomagali przetrzymywanym w Toruniu alianckim jeńcom. Należąca do nich willa przy ul. Poznańskiej grozi zawaleniem, ale ostatnio coś wokół niej zaczęło się dziać.

📢 Zderzenie czterech samochodów na DK 15 w Gronowie koło Lubicza. Jedna osoba w szpitalu Droga krajowa nr 15 w Gronowie była zablokowana. Po godzinie 14 zderzyły się tam cztery pojazdy osobowe. 📢 Rondo zamiast skrzyżowania Niesiołowskiego z Bukową w Toruniu 10 sierpnia rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Niesiołowskiego z ul. Bukową w Toruniu. Do końca września w tym miejscu powstanie rondo. 📢 Absolwentka toruńskiego liceum jest jednym z najlepszych uczniów na świecie 19-letnia Oliwia Raniszewska ze Świecia, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu znalazła się na liście 50 najlepszych uczniów/studentów na świecie. Global Student Prize to nagroda przyznawana wyjątkowemu uczniowi, która ma realny wpływ na naukę, życie rówieśników i społeczeństwo. W październiku Oliwia Raniszewska zacznie studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - na kierunku lekarskim. Brała udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2022, programie Adamed SmartUp czy Konkursie Naukowym Explory 2021.

📢 Toruń. Przez 16 lat znęcał się nad żoną i synem! Bił, dusił, groził nożem... Trafił za to na 1,5 roku za kratki Pan W. przez 16 lat znęcał się na żoną i synem - ustalił Sąd Rejonowy w Toruniu i wysłał pana W. na 1,5 roku do więzienia. Niedawno mężczyzna wyszedł na wolność i znów trafił do sądu. Pełnoletni już syn pozwał go o alimenty i wywalczył 700 zł.

📢 Śmiertelny wypadek w Rywałdzie pod Grudziądzem. Nie żyje 20-latek [zdjęcia] Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w Rywałdzie w powiecie grudziądzkim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. 📢 Umowa podpisana, Szosa Okrężna w Toruniu będzie jak nowa Miasto podpisało umowę na rozbudowę Szosy Okrężnej. Prace będą realizowane na odcinku prawie 800 metrów, od ulicy Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 08.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Kolejne imprezy w Cubano Club Toruń za nami. Zobaczcie, jak się bawią torunianie Działo się ostatnio w Cubano Club Toruń. Mamy dla Was kolejne zdjęcia z imprez z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej w naszej galerii. 📢 Toruń. Kierowca i motorniczy MZK – jak nim zostać? Ile zarabiają? Znamy szczegóły! Toruń wciąż inwestuje w rozwój infrastruktury. Czy w związku z poprawą jakości dróg oraz budową nowej linii tramwajowej w MZK potrzeba nowych kierowców i motorniczych? Spytaliśmy o to rzeczniczkę prasową MZK, Sylwię Derengowską, która podzieliła się z nami odpowiedzią na pytania o zarobki, uprawnienia do wykonywania zawodu oraz jak wygląda dzień z życia kierowcy i motorniczego.

📢 Dzięki tej zmianie będzie nowy wiek emerytalny 2024. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Takie będą powiększone emerytury w sierpniu i wrześniu. Wyliczenia emerytur po "czternastce" Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Niektórzy otrzymają pieniądze już w sierpniu, ale większość osób otrzyma "czternastkę" we wrześniu. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Kwiatkowski. Świetny kolarz, kochający mąż i czuły ojciec Michał Kwiatkowski to nie tylko jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu. Prywatnie to kochający mąż i czuły ojciec dwóch małych dziewczynek. Tak mieszka i żyje na co dzień kolarz Michał Kwiatkowski: lato na całym świecie, zimę poświęca rodzinie.

📢 Tak wygląda zakrzepica po szczepieniu. Jeśli masz te objawy, to może być zakrzep krwi Zakrzepica po szczepieniu to choroba, o której zrobiło się głośno głównie przez wiązanie jej ze szczepionką przeciw COVID-19. Temat zakrzepicy po szczepieniu wzbudzał żywe emocje, jednak nie od dziś wiadomo, że każde szczepienie niesie za sobą ryzyko ewentualnych powikłań. Nie zawsze musi do nich dojść, w większości przypadków organizm potrafi sobie poradzić, częściowo lub całkowicie rozpuszczając istniejący zakrzep. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakrzepicy? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz wczesne objawy zakrzepicy.

📢 Studencie, tyle zapłacisz za pokój, kawalerkę lub akademik w Toruniu. Znamy ceny! Niestabilna sytuacja na rynku nieruchomości przełożyła się także ceny pokój i mieszkań dla studentów. Wzrastające koszty utrzymania rzutują na trudności ze znalezieniem odpowiedniego lokum. Najtańszym rozwiązaniem zazwyczaj był akademik, choć teraz ceny porównywalne są z najtańszymi stancjami. Jak to wygląda w Toruniu? Wzięliśmy na tapet olx.pl, prześledziliśmy oferty i sprawdziliśmy, co proponują właściciele oraz jaki koszt należy ponieść za wynajem kawalerki, pokoju w mieszkaniu lub akademiku.

📢 Brawo. Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu Brawo! Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. Taka decyzja wymaga pewniej odwagi i przede wszystkim odpowiedzialności. Na szczęście w naszym mieście takich osób nie brakuje. A psy w większości przypadków odwdzięczają się wielką miłością i przywiązaniem. Zresztą, jak widać na zdjęciach, zadowoleni są wszyscy. Do schroniska w Toruniu praktycznie codziennie trafiają nowi lokatorzy. Do części z nich uśmiechnęło się szczęście. 📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Jak jest z darowizną i spadkiem? 1 lipca 2023 roku wzrosła kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Zobacz!

📢 TOP 10: Najlepsze kluby i puby w Toruniu. Mamy najnowsze zestawienie! W Toruniu można robić wiele. W dzień zwiedzamy malowniczą okolicę i piękne obiekty dziedzictwa kulturowego. Nocą natomiast wybieramy się do toruńskich klubów i pubów. Które z nich szczególnie warto odwiedzić? Sprawdziliśmy to dla Was i przedstawiamy TOP 10 rozrywkowych miejsc w Toruniu według użytkowników Google!

📢 W takich przypadkach ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego. Oto konkretne sytuacje Czy ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego? Okazuje się, że istnieją przypadki, w których ksiądz może odmówić pochówku. Kwestię tę reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Nie wszystkim osobom, które zostały ochrzczone, przysługuje pogrzeb katolicki. Sprawdź, kiedy ksiądz może odmówić pogrzebu i kto może spotkać się z odmową pochówku w obrządku katolickim. 📢 Toruń. Tak się zmienia Jakubskie Przedmieście! Najlepiej to widać z góry! Jakubskie Przedmieście w Toruniu mocno się zmienia w ostatnich latach. Przede wszystkim przybyło tu budynków mieszkalnych.

📢 To nie UFO, to mieszkania do wynajęcia. Niektóre są po prostu koszmarne Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Inwestycje deweloperskie w centrum Torunia. Znikną pawilony z ulicy Wiązowej i Podgórnej Niebawem znikną drewniane pawilony i garaże blaszaki z okolic ulic Wiązowej i Podgórnej. W ich miejsce powstanie budynek mieszkalny z funkcją usługową na parterze. Niedaleko, przy ulicy Grudziądzkiej, powstają zaś dwa apartamentowce. 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Tak się bawią torunianie nocą na starówce Co ciekawego działo się na parkiecie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy najnowszą fotorelację z imprezy w Hex Club Toruń.

📢 "Wesołe wakacje" w Koniczynce. Sobotni festyn pełen atrakcji W podtoruńskiej Koniczynce odbył się rodzinny festyn " Wesołe Wakacje". Było mnóstwo atrakcji.

📢 Tak się bawią torunianie nocą w Labie. Oto kolejne zdjęcia z imprez Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Wszystko to z powodu otwartej przestrzeni, na której odbywają się imprezy. Jak zatem wyglądają imprezy w Labie na świeżym powietrzu? Zobaczcie sami! 📢 Sercownia dla bezdomnych otwarta! Stworzyło ją "Serce Torunia". Mamy zdjęcia! Prysznice, pralnia, kuchnia, punkt medyczny i wiele więcej - to wszystko czeka już na osoby bezdomne w Sercowni. To nowa siedziba społeczników z "Serca Torunia". Otwarta została w środę (02.08), a od czwartku (03.08) już służy potrzebującym. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Oto stare telefony które są warte majątek. Kolekcjonerzy szukają tych modeli na giełdach staroci. Sprawdź czy masz je w domu! 27.03.2023 Stare telefony są teraz warte fortunę! Jeśli masz starszy model, zastanów się dwa razy, zanim go wyrzucisz. Okazuje się, że niektóre modele telefonów są obecnie bardzo cenne dla kolekcjonerów. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że ich stare telefony mogą być cenne dla kolekcjonerów. Przez lata wiele osób wyrzuciło swoje stare telefony i teraz żałuje swojej decyzji. Wiele wcześniej standardowych modeli stało się prawdziwymi rarytasami. Dlatego dobrze jest zachować stary telefon, nawet jeśli już go nie potrzebujesz. 📢 Jakie są przeciętne zarobki Polaków? Wyliczono dane na styczeń 2023. Sprawdź, w których branżach zarabia się coraz lepiej [LISTA] O tym, jaka jest przeciętna pensja Polaka informuje Główny Urząd Statystyczny. Według danych na styczeń 2023 roku, w kilku branżach zanotowano duży wzrost wynagrodzenia w porównaniu z rokiem poprzednim. W obliczeniach nie uwzględniono wypłat nagród z zysku. Ile zarabia się w Polsce w 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Toruń. Tajemnice zamku dybowskiego [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Robotnicy, którzy w 1897 roku pracowali przy budowie wału przeciwpowodziowego obok zamku dybowskiego nie mieli pojęcia, że przez przypadek spełnili sen archeologów.

